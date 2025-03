Mercato del lavoro in salute: occupazione in crescita a gennaio 2025 dati Istat

Parallelamente, il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito dello 0,6% (circa 9.000 unità in meno). Questo calo ha interessato principalmente gli uomini e tutte le fasce d'età, fatta eccezione per i 25-34enni, tra i quali si è registrato un aumento della disoccupazione. Il tasso di disoccupazione complessivo è sceso al 6,3% (-0,1 punti), mentre quello giovanile si è attestato al 18,7% (-0,3 punti). La diminuzione degli inattivi, pari all'1,2% (146.000 unità in meno), ha coinvolto entrambi i generi, i giovani sotto i 35 anni e le persone con almeno 50 anni. Al contrario, si è osservato un aumento degli inattivi nella fascia d'età 35-49 anni. Il tasso di inattività è quindi calato al 32,9% (-0,4 punti). Un confronto tra il trimestre novembre 2024-gennaio 2025 e il trimestre precedente (agosto-ottobre 2024) rivela un aumento di 85.000 occupati (+0,4%).

Tale crescita è stata accompagnata da un incremento delle persone in cerca di lavoro (+1,4%, pari a +22.000 unità) e da una diminuzione degli inattivi (-0,8%, pari a -99.000 unità). Se si confrontano i dati di gennaio 2025 con quelli di gennaio 2024, si osserva un aumento degli occupati del 2,2% (+513.000 unità). Questo incremento ha riguardato uomini, donne, la fascia d'età 25-34 anni e le persone con almeno 50 anni. Per i giovani tra i 15 e i 24 anni e per la fascia 35-49 anni, si è invece registrata una diminuzione. Il tasso di occupazione, su base annua, è aumentato di 1,0 punto percentuale. Allo stesso tempo, è diminuito sia il numero di persone in cerca di lavoro (-10,7%, pari a -194.000 unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,3%, pari a -158.000). A gennaio 2025, il numero totale di occupati ha raggiunto quota 24 milioni 222mila. Rispetto al mese precedente, si è registrato un aumento sia dei dipendenti permanenti (16 milioni 447mila), sia dei dipendenti a termine (2 milioni 663mila) sia degli autonomi (5 milioni 111mila).

L'occupazione è aumentata anche rispetto a gennaio 2024 (+513mila occupati), grazie alla crescita dei dipendenti permanenti (+702mila) e degli autonomi (+41mila), compensata però dal calo dei dipendenti a termine (-230mila). Il tasso di occupazione su base mensile è cresciuto, attestandosi al 62,8%, mentre sono diminuiti sia il tasso di disoccupazione (6,3%) sia il tasso di inattività (32,9%). Questi dati, resi noti dall'ISTAT, suggeriscono una dinamica positiva del mercato del lavoro italiano all'inizio del 2025, con un aumento dell'occupazione e una diminuzione della disoccupazione e dell'inattività. Tuttavia, è importante notare le differenze tra le diverse fasce d'età e tipologie contrattuali, che evidenziano la complessità del panorama lavorativo italiano.