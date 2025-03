Inflazione e consumi: come è cambiato il carrello della spesa degli italiani

738 euro nel 2023, segnando una crescita del 7%. Tuttavia, l'inflazione, che nello stesso periodo ha raggiunto il 16,1%, ha eroso il potere d'acquisto, determinando una contrazione reale dei consumi del 9,1%. Questo trend è proseguito anche nel 2024, con una crescita della spesa dello 0,7% a fronte di una diminuzione dei volumi di acquisto dello 0,4%. Ma dove hanno tagliato maggiormente gli italiani? E quali sono le voci di spesa che hanno subito le variazioni più significative? - Prodotti alimentari e bevande analcoliche: -8,6% (variazione reale dal 2019);

- Pane e cereali: -15,3%;

- Carni: -5,1%;

- Pesci e prodotti ittici: -22,3%;

- Latte, formaggi e uova: -18,5%.

Tra i prodotti alimentari, spiccano i tagli a oli e grassi (-36%, complice un'inflazione del 40% legata alla guerra in Ucraina), prodotti ittici (-22%) e vegetali (-21,5%). Al contrario, cioccolato e dolciumi restano sostanzialmente stabili (-0,4%), mentre cresce la spesa per caffè e tè (+12,7%), confermandosi un piccolo lusso irrinunciabile.

Anche l'abbigliamento e le calzature subiscono una riduzione significativa (-16,5%), mentre la spesa per la casa crolla del 33,9%, a causa dell'impennata dei costi energetici, seppur mitigata da incentivi come il Superbonus. In calo anche i trasporti (-15,8%) e la salute (-5%).

Ma non tutto è rinuncia e sacrificio. Gli italiani, infatti, non sembrano disposti a rinunciare completamente al tempo libero: la spesa per viaggi e ristorazione cresce del 2,8% rispetto al periodo pre-Covid, a conferma di una ritrovata voglia di esperienze. Questa tendenza si riflette anche nel successo dei discount alimentari, le cui vendite hanno registrato un aumento del 40% tra il 2019 e il 2024, secondo l'ISTAT. Un segnale chiaro di come la ricerca del risparmio sia diventata una priorità per un numero sempre maggiore di famiglie italiane.