BPER alza la posta: più valore per gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio

Questa mossa ha immediatamente valorizzato l'offerta in modo più attraente per gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio. Prendendo come riferimento il prezzo ufficiale delle azioni BPER alla chiusura del 5 febbraio, pari a 6,570 euro, il valore complessivo per ciascuna azione della banca lombarda si attesta a 10,527 euro. Questo incremento rappresenta un premio considerevole, pari al 17,8%, rispetto alla quotazione di Banca Popolare di Sondrio registrata alla medesima data di riferimento. Nonostante l'introduzione della componente in denaro, la solida prospettiva finanziaria del gruppo combinato rimane intatta. È stata riconfermata la previsione di un Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio), un indicatore chiave della solidità patrimoniale, che supererà il 15% nel 2027 a regime pro-forma. Tale cifra denota una robustezza notevole per l'entità che nascerà da questa unione. Il progetto industriale è sostenuto da un'elevata profittabilità, con un RoTE (Return on Tangible Equity) stimato intorno al 15%, e da una spiccata capacità di generare capitale.



Tutto ciò è ulteriormente rafforzato dalle sinergie attese, stimate fino a 290 milioni di euro ante imposte per anno. Questi elementi congiunti promettono di generare flussi di dividendi sostenibili nel tempo, a beneficio di tutti gli azionisti. Per Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di BPER, l'incremento dell'offerta tramite un rilancio in denaro è un segnale tangibile dell'enorme valore attribuito all'operazione. Egli ha sottolineato come la rilevanza industriale di questa operazione non sia mai stata messa in discussione. Il miglioramento delle condizioni economiche, attraverso l'aggiunta di una componente in contanti alla prevista quota in azioni, mira a massimizzare le adesioni degli azionisti, garantendo così il pieno successo dell'operazione, senza però alterarne gli obiettivi finanziari predefiniti. L'obiettivo dichiarato è costruire una banca Italia più forte e resiliente, pronta ad affrontare le sfide future e a generare benefici duraturi per tutti i soggetti coinvolti. La dirigenza di BPER ha ribadito l'impegno a valorizzare le comunità locali in cui le banche operano, mantenendo quel forte radicamento territoriale che ha sempre contraddistinto Banca Popolare di Sondrio.



Questo rimane l'obiettivo primario. L'aspettativa è che l'aumento del corrispettivo venga accolto favorevolmente da azionisti, clienti e dipendenti, come ulteriore riconoscimento del valore che BPER attribuisce a Banca Popolare di Sondrio e al progetto di crescita condiviso. Il messaggio è chiaro: i valori e il valore della banca sono più che al sicuro. Il periodo di adesione per l'OPS si concluderà alle ore 17:30 di venerdì 11 luglio 2025.