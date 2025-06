L'obiettivo primario di questa mossa legislativa è lampante: combattere il divario retributivo, una disuguaglianza ancora troppo diffusa e persistente.

Per capire meglio il contesto in cui questa direttiva si inserirà, SD Worx, uno dei principali fornitori di soluzioni HR a livello europeo, ha realizzato la sua ricerca HR & Payroll Pulse. Questo studio, condotto lo scorso febbraio, ha coinvolto ben 16.000 dipendenti distribuiti in sedici Paesi europei. E le opinioni dei lavoratori italiani su questi temi sono particolarmente rivelatrici.

I primi dati che saltano all'occhio, e che peraltro si allineano alla media europea, confermano un diffuso senso di insoddisfazione riguardo allo stipendio. Quasi la metà degli intervistati nel nostro Paese, il 48% per l'esattezza, ha la netta percezione di essere sottopagata.

Questa percentuale sale ulteriormente, toccando un significativo 56%, se si considerano i soli dipendenti del settore pubblico.

Appena un terzo dei lavoratori italiani, il 34%, ritiene che la propria retribuzione sia effettivamente competitiva e in linea con gli standard del proprio settore di appartenenza. Ancora meno, meno del 40%, dichiara che il proprio stipendio sia equo se confrontato con quello dei colleghi che svolgono mansioni analoghe all'interno della stessa realtà aziendale. Questo significa, in parole semplici, che lo scontento per la propria paga riguarda oltre sei italiani su dieci.

Approfondendo l'analisi sul delicato tema del gender pay gap, ovvero il divario retributivo di genere, emerge un quadro altrettanto sfidante. Quasi un dipendente italiano su tre è convinto che questo fenomeno sia presente all'interno della propria organizzazione. La fiducia negli sforzi aziendali per colmare tale divario appare piuttosto bassa: solo il 31% si dice certo che l'azienda stia agendo concretamente per ridurlo.

Questo dato è inferiore rispetto alla media europea, che si attesta intorno al 40%, e scende ulteriormente, al 25%, tra i lavoratori del settore pubblico, contro il 33% del settore privato. Questa evidenza suggerisce un marcato scetticismo sui reali impegni da parte dei datori di lavoro italiani nel contrastare le disparità salariali.

È interessante notare come, in parallelo, il 50% degli stessi datori di lavoro italiani affermi di essersi già mobilitato per eliminare le disuguaglianze interne. Eppure, quando viene chiesto di valutare l'equità e l'imparzialità delle decisioni aziendali in materia retributiva, gli uomini tendono a premiare le proprie organizzazioni con un punteggio superiore rispetto alle donne, rispettivamente 36% contro 31%.

Passando al fronte della trasparenza, i risultati italiani mostrano un leggero scostamento positivo rispetto alla media europea, ma restano comunque su valori contenuti, indicando ampi margini di miglioramento.



L'affermazione l'organizzazione garantisce la trasparenza delle retribuzioni, compresa una comunicazione chiara sulle politiche retributive, sui pacchetti, sui divari o sugli aumenti retributivi- trova l'accordo del 34,5% degli intervistati in Italia, a fronte del 30% nella media UE.

Anche qui si osserva una differenza di genere: il 37% degli uomini concorda con questa visione (contro il 33% UE), mentre la percentuale scende al 31% tra le donne (rispetto al 27% UE).

Alla luce di questo scenario delineato dalla ricerca, la nuova direttiva europea sulla trasparenza delle retribuzioni non si limita a essere una norma di carattere tecnico, ma assume una notevole rilevanza sociale ed economica, dimostrando soprattutto una chiara urgenza. Ribadiamo i punti chiave: da giugno 2026, le imprese con oltre cento dipendenti avranno l'obbligo di pubblicare rapporti periodici sulle strutture retributive e ogni singolo dipendente potrà richiedere informazioni precise sui livelli di paga praticati all'interno della propria realtà lavorativa.



“La direttiva UE sulla trasparenza delle retribuzioni mira, dunque, a rendere visibili le differenze retributive specifiche di genere e a obbligare le aziende a essere più trasparenti"; afferma Maurizio Soldi, Portfolio Manager & Implementation Director di SD Worx Italy. "Avendo solo dodici mesi, molte organizzazioni si sono già attivate per arrivare preparate. Come? Valutando le strutture retributive e il livello di conformità a policy e normative, adottando strumenti di data analytics per compilare facilmente i report necessari, determinando gli impatti più rilevanti delle azioni di rimedio e delle priorità per la gestione di eventuali criticità ed infine definendo un piano di azione graduale per l’adeguamento legislativo, avviando al contempo un percorso di formazione per i manager e definendo una solida comunicazione interna sul tema”.



