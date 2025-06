Accelerazione sul golden power per Banco BPM: UniCredit rinuncia alla sospensiva al Tar Lazio

Una mossa strategica si è concretizzata davanti al Tar del Lazio nel procedimento che vede contrapposta UniCredit al governo in merito al Golden Power sull'offerta pubblica di scambio per Banco BPM. La banca, che aveva presentato ricorso amministrativo per contestare il provvedimento esecutivo, ha scelto di ritirare la sua istanza cautelare. Tale decisione, presa durante l'udienza svoltasi nella camera di consiglio, ha portato a un risultato preciso: il tribunale ha fissato l'udienza per discutere il merito della questione in tempi rapidi, stabilendola per il prossimo 9 luglio.