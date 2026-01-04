La fine di un'era: Greg Abel raccoglie l'eredità di Warren Buffett in Berkshire Hathaway



Parallelamente, deve guidare l'azienda verso una nuova fase di crescita sostenibile. Ciononostante, negli ultimi anni, l'espansione è rallentata perché l'azienda ha raggiunto dimensioni colossali, rendendo sempre più difficile l'individuazione di obiettivi di acquisizione grandi e di grande impatto.

Buffett aveva designato Abel come suo successore già a maggio, annunciando allora l'intenzione di dimettersi da CEO. Questa mossa ha colto di sorpresa molti investitori, poiché si pensava generalmente che Abel avrebbe assunto il ruolo solo dopo la scomparsa di Buffett. Sebbene l'Oracolo di Omaha non gestirà più l'operatività quotidiana, manterrà la carica di presidente. Continuerà a recarsi in ufficio cinque giorni alla settimana, garantendo così ad Abel un accesso regolare al suo mentore di lunga data.

Chi è Greg Abel? Abel, un dirigente canadese, ex giocatore amatoriale di hockey e appassionato golfista, è entrato in Berkshire nel 2000. Prima di allora, aveva servito come amministratore delegato di MidAmerican, una utility con sede in Iowa. Una volta in Berkshire, ha giocato un ruolo chiave nel trasformare MidAmerican, acquisita di recente, in Berkshire Hathaway Energy, il più grande produttore di energia eolica negli Stati Uniti.



Prima di assumere il suo nuovo incarico di CEO, Abel ha supervisionato le società non assicurative di Berkshire e ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione di Berkshire.

Buffett ha espresso più volte fiducia assoluta nelle capacità di Abel di guidare le operazioni di Berkshire, da ultimo durante un'intervista con CNBC. Buffett ha definito Abel "il decisore", aggiungendo che non riesce "a immaginare quanto altro [Abel] possa portare a termine in una settimana rispetto a quello che riesco io in un mese". Le sue parole sono forti. Ha perfino dichiarato di preferire che "Greg gestisse i miei soldi piuttosto che qualsiasi altro dei migliori consulenti di investimento o dei migliori amministratori delegati negli Stati Uniti".

Buffett ha ribadito la sua fede nella Greg Abel strategia anche nella lettera finale che ha indirizzato agli azionisti nel novembre 2025. In quel testo ha scritto che "Greg Abel ha più che soddisfatto le alte aspettative che avevo per lui quando ho pensato per la prima volta che dovesse essere il prossimo CEO di Berkshire".



Abel, ha aggiunto il magnate, "comprende molte delle nostre attività e del personale molto meglio di quanto non faccia io adesso, ed è un apprendista molto veloce su questioni che molti CEO non prendono nemmeno in considerazione".

Quali modifiche ci si può aspettare? Gli esperti del settore ritengono che sia assolutamente naturale che Abel apporti cambiamenti nel modo in cui Berkshire viene gestita. Adottare un approccio di leadership più tradizionale è logico, considerando che l'azienda conta quasi 400.000 dipendenti distribuiti in decine di filiali in tutto il mondo.

Il nuovo CEO ha già avviato alcune variazioni dirigenziali. Tra queste si evidenzia la nomina di Adam Johnson, CEO di NetJets, come responsabile di tutte le attività retail, di servizi e consumer di Berkshire.

Inoltre, Abel dovrà confrontarsi con una pressione crescente per iniziare a distribuire un dividendo agli azionisti. Storicamente, Berkshire Hathaway ha preferito reinvestire costantemente i profitti piuttosto che effettuare distribuzioni trimestrali o annuali.



Sebbene Abel sia visto come un dirigente più proattivo e operativo rispetto al suo predecessore, non ci si aspetta grandi stravolgimenti all'interno dell'azienda. Lui ha infatti dimostrato un fermo impegno verso la struttura di governance consolidata, il perno del modello decentralizzato Buffett, che concede un ampio grado di autonomia gestionale a tutte le aziende acquisite. La sua Greg Abel strategy punterà all'efficienza, mantenendo però fede all'architettura societaria che ha reso unica la successione Berkshire Hathaway.