Il prezzo dei servizi: confronto tra le città italiane fatto dal Codacons (panini carissimi a Milano)



Tra queste città ci sono Palermo, Firenze, Catanzaro, Cagliari, Bari, Perugia, Napoli, Torino, Roma e Aosta. In 5 città il prezzo è addirittura superiore a 4 euro, tra cui Bolzano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste. Il prezzo più alto si trova a Milano, dove il costo medio è di 5,64 euro, ovvero +111,24% rispetto al prezzo medio di Ancona. Tuttavia, i milanesi possono consolarsi con il fatto che la loro città ha il costo più basso per il servizio di "lavatura e stiratura camicia", ovvero 2,89 euro.

Questo prezzo è significativamente inferiore rispetto ad altre città come Ancona e Catanzaro, dove il prezzo è rispettivamente di 5,33 euro e 5,31 euro. In generale, l'indagine del Codacons fornisce un quadro interessante della varietà dei prezzi dei servizi nelle diverse città italiane. I risultati mostrano che i prezzi possono variare notevolmente da città a città, anche per servizi apparentemente simili.





Questo dato può essere utile per i consumatori che desiderano confrontare i prezzi e scegliere la città o il servizio che meglio si adatta alle loro esigenze. - Il prezzo del panino al bar ad Ancona e Pescara è di 2,67 euro;

- 10 città hanno un prezzo superiore a 3 euro;

- 5 città hanno un prezzo superiore a 4 euro;

- Milano ha il prezzo più alto, con un costo medio di 5,64 euro;

- Il servizio di "lavatura e stiratura camicia" a Milano costa 2,89 euro.