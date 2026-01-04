Il prezzo dei servizi: confronto tra le città italiane fatto dal Codacons (panini carissimi a Milano)

Il prezzo del panino al bar è un indicatore interessante per comprendere le differenze economiche tra le diverse città italiane. A Milano, ad esempio, il prezzo del panino al bar è più del doppio rispetto ad Ancona. Ma qual è il prezzo medio del panino al bar nelle principali città italiane? Il Codacons ha pubblicato un'indagine basata sull'Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imposte e del Made in Italy, che fornisce alcune risposte interessanti. In generale, il prezzo del panino al bar varia notevolmente da città a città. Ad Ancona e Pescara, ad esempio, il prezzo medio è di 2,67 euro, mentre in 10 città il prezzo è superiore a 3 euro.



Tra queste città ci sono Palermo, Firenze, Catanzaro, Cagliari, Bari, Perugia, Napoli, Torino, Roma e Aosta. In 5 città il prezzo è addirittura superiore a 4 euro, tra cui Bolzano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste. Il prezzo più alto si trova a Milano, dove il costo medio è di 5,64 euro, ovvero +111,24% rispetto al prezzo medio di Ancona. Tuttavia, i milanesi possono consolarsi con il fatto che la loro città ha il costo più basso per il servizio di "lavatura e stiratura camicia", ovvero 2,89 euro.

Questo prezzo è significativamente inferiore rispetto ad altre città come Ancona e Catanzaro, dove il prezzo è rispettivamente di 5,33 euro e 5,31 euro. In generale, l'indagine del Codacons fornisce un quadro interessante della varietà dei prezzi dei servizi nelle diverse città italiane. I risultati mostrano che i prezzi possono variare notevolmente da città a città, anche per servizi apparentemente simili.


Questo dato può essere utile per i consumatori che desiderano confrontare i prezzi e scegliere la città o il servizio che meglio si adatta alle loro esigenze. - Il prezzo del panino al bar ad Ancona e Pescara è di 2,67 euro;
- 10 città hanno un prezzo superiore a 3 euro;
- 5 città hanno un prezzo superiore a 4 euro;
- Milano ha il prezzo più alto, con un costo medio di 5,64 euro;
- Il servizio di "lavatura e stiratura camicia" a Milano costa 2,89 euro.


