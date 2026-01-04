Dove investire nel 2025: la mappa delle tendenze del mercato immobiliare in Italia del 2025 e le città che cambiano





Non è una sorpresa: il Nord-ovest si conferma l’epicentro delle ricerche immobiliari in Italia. Questa macro-area, che include regioni economicamente vitali, mantiene il primato, distanziando il Centro e il Nord-est, a conferma di un divario economico e demografico persistente. Seguono, in ordine di interesse, il Sud e le Isole.

Quando si analizzano le regioni, la Lombardia si conferma la locomotiva del Paese. Si tratta della regione con il volume maggiore di ricerche di immobili, seguita dal Lazio. Completano la top five, in ordine, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Queste regioni mantengono le stesse posizioni del 2024, evidenziando una stabilità nei grandi poli di attrazione lavorativa e residenziale.

A livello provinciale, Roma si impone come la provincia più cercata, seguita immediatamente da quella di Milano. Questo testa a testa tra le due capitali economiche e politiche riflette il loro ruolo cruciale nel mercato nazionale. Seguono Torino, Napoli e Genova, una classifica che rispecchia l’anno precedente.





Nelle singole località urbane, la Capitale e il capoluogo lombardo guidano il gruppo: Roma è la città con il maggior numero di ricerche, seguita da Milano. Torino si consolida al terzo posto. In uno spostamento significativo, Palermo scavalca Genova nella classifica delle città più ricercate.

I movimenti locali: segnali per gli investimenti immobiliari B2B a Milano e Roma

L’analisi delle dinamiche locali è fondamentale per chi opera nel B2B, svelando dove si stanno orientando gli sviluppi futuri. In Lombardia, oltre a Milano, l’interesse si concentra su Brescia, Monza, Bergamo e Varese. Si evidenzia un sorpasso di Monza su Bergamo e l’ingresso di Varese nella top five, che estromette Como.

Nel Lazio, la provincia di Roma mostra una notevole vivacità. Mentre la Capitale mantiene il vertice, comuni costieri e limitrofi guadagnano posizioni. Anzio, ad esempio, scala la classifica superando Latina. Il comune di Ardea entra prepotentemente nella top five, segnalando un forte interesse per aree con un equilibrio tra costo accessibile e vicinanza ai servizi.



Latina e Viterbo completano il quadro.

Alcuni comuni che non sono capoluoghi di provincia hanno mostrato un interesse eccezionale. Sanremo, in provincia di Imperia, mantiene il primo posto per il terzo anno consecutivo. Anzio sale al secondo posto. Entrano in classifica Quartu Sant’Elena e Ardea, mentre Scalea scende al quinto posto. Questi dati sono indicativi per le aziende che pianificano nuovi complessi residenziali o servizi locali.

Nelle grandi città, le zone più ricercate riflettono desideri specifici di quartiere.

A Roma, la zona più cercata è Alessandrino, Casilina, Centocelle.

- Conca d’Oro, Monte Sacro, Talenti è al secondo posto e sale di una posizione;

- Capannelle, Cinecittà, Quadraro è al terzo posto e sale sul podio.

A Milano, l’interesse si sposta verso aree con forte presenza studentesca e buona connettività:

- Città Studi, Corsica, Susa è al primo posto, salendo di due posizioni;

- Bande Nere, Inganni, Lorenteggio è al secondo;

- Porta Romana, Risorgimento è al terzo.

Tipologie, metrature e prezzi immobiliari più cercati

I dati sulle tipologie e sulle dimensioni delle abitazioni ricercate forniscono informazioni dirette sulla domanda effettiva e sono cruciali per i costruttori.



L’appartamento rimane la tipologia più desiderata a livello nazionale, seguito dalla casa indipendente e dalla villa, una tendenza consolidata.

Ciononostante, nelle cinque città principali emergono differenze: se a Roma l’appartamento è affiancato da attico/mansarda e villa, a Milano, città ad alta densità, si cercano attico/mansarda e loft.

Riguardo le metrature, la fascia dimensionale preferita in Italia è quella compresa tra i 51 e i 100 metri quadrati. Questo dato è rimasto costante dal 2020 a oggi, dimostrando la predilezione per tagli medi e funzionali, coerenti con la maggior parte degli appartamenti presenti sul mercato e le esigenze di una famiglia tipo. Seguono le case tra i 101 e i 150 metri quadrati e quelle tra i 151 e i 250 metri quadrati.

A Milano, la domanda è leggermente più compressa. Le case più cercate rientrano nella fascia 51-100 metri quadrati, ma sono seguite da quelle più piccole, tra i 26 e i 50 metri quadrati. Questo riflette il costo elevato al metro quadro e la domanda di monolocali o bilocali destinati a studenti e giovani professionisti.





Il trilocale si conferma il taglio di appartamento più cercato in Italia. È la scelta primaria a Roma, Torino, Genova e Palermo. Solo Milano mostra una preferenza per il bilocale, seguito dal trilocale e dal monolocale, rafforzando l’idea di un mercato più orientato verso unità abitative più piccole e ottimizzate.

Analisi dei prezzi: investimenti in vendita e affitto

I prezzi di ricerca sono un indicatore fondamentale della capacità di spesa e del livello di accessibilità del mercato. Le case in vendita più cercate a livello nazionale hanno un prezzo compreso tra 100.001 euro e 200.000 euro. Seguono i range di prezzo inferiori (50.001 euro-100.000 euro) e superiori (200.001 euro-300.000 euro).

Il mercato delle vendite a Milano presenta dinamiche differenti che riflettono la sua elevata valutazione immobiliare. Le case in vendita più ricercate sono quelle nel range 200.001 euro-300.000 euro. È interessante notare come il range 300.001 euro-400.000 euro abbia superato quello tra 100.001 euro e 200.000 euro, precedentemente in seconda posizione, indicando una disponibilità maggiore alla spesa per immobili più costosi.





Per quanto concerne il mercato dell’affitto, il canone mensile più ricercato in Italia si colloca tra 401 euro e 600 euro. Questo range è seguito da quello tra 601 euro e 800 euro. Si è assistito a un sorpasso: la fascia 801 euro-1.000 euro ha superato quella più economica tra 201 euro e 400 euro, riflettendo la crescente inflazione sui canoni di locazione.

A Milano il mercato locativo è in forte mutamento. Il range 401 euro-600 euro guida le ricerche. Cionondimeno, nel 2024, le fasce più alte avevano dominato la classifica. Questo cambiamento suggerisce che, nonostante l’aumento generale dei prezzi, una porzione significativa degli utenti è alla ricerca di soluzioni di affitto più contenute, anche a discapito della metratura, per mantenere un budget gestibile. A Roma, i canoni più cercati rimangono stabili nelle fasce medio-alte, tra 601 euro e 800 euro, e 801 euro e 1.000 euro.