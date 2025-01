Rincari record: cosa sta succedendo ai prezzi di caffè, burro e cioccolato?

La produzione è diminuita drasticamente in seguito a siccità prolungate e piogge intense nelle principali regioni produttrici, spingendo i prezzi delle varietà Arabica e Robusta ai massimi storici. Di conseguenza, il caffè tostato è aumentato in media del 42,8% in tre anni, passando da 8,86 euro al chilo nel 2021 a 12,66 euro alla fine del 2024. Anche nei bar si avverte il caro caffè: l'espresso è aumentato del 18,1% rispetto al 2021, arrivando a costare in media 1,21 euro a tazzina nel 2024. "Il costo medio di una tazzina di espresso ha superato 1,20 euro", affermano i ricercatori.

Bolzano è la città dove l'espresso è più caro, con una media di 1,38 euro, seguita da Trento (1,35 euro) e Pescara (1,34 euro). Catanzaro, invece, è la città più economica, con un prezzo di 1 euro a tazzina.

Roma si colloca con 1,12 euro. Gli italiani consumano circa 6 miliardi di tazzine di espresso ogni anno, arrivando a una spesa totale di 7,26 miliardi di euro nel 2024.

Non solo il caffè, anche il burro ha subito aumenti considerevoli. La produzione di latte è calata a causa delle condizioni climatiche avverse e della riduzione dei pascoli, mentre la domanda è in crescita. Questo ha portato il prezzo del burro a raggiungere i 13,35 euro al kg alla fine del 2024, con un aumento del 48,8% rispetto al 2021. Anche i prezzi del cioccolato sono saliti a causa della crisi del cacao. I cambiamenti climatici e le malattie che hanno colpito le coltivazioni in paesi come il Ghana e la Costa d’Avorio hanno fatto lievitare i prezzi della materia prima. Il prezzo medio di una tavoletta da 100 grammi è aumentato del 26,9% tra il 2021 e il 2024, passando da 1,26 euro a 1,60 euro.

Palermo è la città più costosa per il cioccolato, con una media di 2,08 euro per 100 grammi, seguita da Milano con 1,73 euro. Aosta è la città più economica con un costo di 1,41 euro, seguita da Trento (1,42 euro).

In sintesi, i rincari di questi prodotti di largo consumo come caffè, burro e cioccolato riflettono una complessa serie di fattori internazionali, che impattano direttamente sulle tasche dei consumatori italiani. Gli incrementi dei prezzi sono:

Caffè tostato: +42,8% in tre anni.

Le prime cinque città con il caffè più caro sono:

Bolzano: 1,38 euro.

Trento: 1,35 euro. Pescara: 1,34 euro. Udine: 1,27 euro. Bologna: 1,26 euro.

Le prime cinque città con il cioccolato più caro sono: