Regno Unito, boom di auto elettriche nel 2024 ma non basta per gli obiettivi

Questo divario pone nuove sfide per il settore, specialmente in vista dell'aumento dei target per il futuro.

Infatti, per il 2025, il governo ha stabilito un obiettivo ancora più ambizioso, con una quota di mercato del 28% per i veicoli completamente elettrici. Smmt ha espresso preoccupazione, avvertendo che raggiungere questo traguardo sarà molto più difficile. Questa situazione evidenzia la tensione tra le ambizioni governative e la realtà del mercato, con un ritmo di crescita che fatica a tenere il passo con le aspettative.

Un'altra sfida per il settore è la discussione sulla data del divieto di vendita di auto a benzina e diesel. Il governo laburista, insediatosi a luglio, ha proposto di anticipare il divieto al 2030, invece del 2035 previsto in precedenza. Questa mossa richiede una consultazione per definire quali auto ibride potranno essere vendute insieme ai modelli a emissioni zero tra il 2030 e il 2035.

Nonostante le difficoltà legate ai target governativi, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito ha registrato un incremento complessivo del 2,6% nel 2024, con quasi 2 milioni di veicoli venduti. La crescita è stata trainata principalmente dalle aziende, mentre i privati hanno diminuito gli acquisti. Questa tendenza sottolinea la diversa dinamica dei consumi, con le imprese che giocano un ruolo sempre più importante nella transizione verso l'elettrico.

Ripercorrendo i dati chiave, il 2024 si chiude con:

Vendite di auto completamente elettriche : 382.000 unità (record)

: 382.000 unità (record) Quota di mercato dei veicoli elettrici : 19,6%

: 19,6% Obiettivo di quota di mercato per i veicoli elettrici nel 2024 : 22% (non raggiunto)

: 22% (non raggiunto) Obiettivo di quota di mercato per i veicoli elettrici nel 2025 : 28%

: 28% Crescita complessiva del mercato auto : 2,6%

: 2,6% Totale veicoli venduti: quasi 2 milioni di unità

In conclusione, il mercato automobilistico del Regno Unito sta vivendo una fase di grandi trasformazioni.

La domanda di auto elettriche è in crescita, ma il ritmo attuale non sembra sufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi governativi.