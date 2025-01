Investimenti colossali di microsoft nell'AI: cosa c'è dietro?

Da allora, imprese di ogni settore cercano di integrare l'AI nei loro prodotti e servizi. Questa corsa all'innovazione richiede un'enorme potenza di calcolo, alimentando la domanda di centri dati specializzati che consentano di collegare migliaia di chip in cluster. Microsoft, per questo, sta investendo cifre considerevoli per ampliare la sua infrastruttura AI e la sua rete di centri dati.

Secondo le stime di Visible Alpha, le spese in conto capitale di Microsoft per l'anno fiscale 2025, inclusi i contratti di leasing, dovrebbero ammontare a 84,24 miliardi di dollari. Nel primo trimestre del 2025, queste spese hanno già registrato un aumento del 5,3%, raggiungendo i 20 miliardi di dollari. Microsoft è considerata un protagonista di spicco nella competizione dell'AI tra le grandi aziende tecnologiche, grazie soprattutto alla sua partnership esclusiva con OpenAI, di cui è il principale sostenitore.

Oltre la metà di questi 80 miliardi di dollari sarà investita negli Stati Uniti. Come ha sottolineato Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, nel post del blog, "oggi, gli Stati Uniti guidano la corsa globale all'AI grazie all'investimento di capitali privati e alle innovazioni delle aziende americane di ogni dimensione, dalle start-up dinamiche alle imprese consolidate".

Questa imponente somma che Microsoft sta destinando allo sviluppo e all'implementazione dell'AI sottolinea una tendenza di mercato in costante crescita. Le aziende che investono in questa tecnologia avranno una marcia in più nella corsa all'innovazione, una cosa che le aziende sanno bene.

In conclusione, l'investimento di Microsoft, concentrato per oltre la metà negli Stati Uniti, evidenzia la centralità di questa nazione nello sviluppo dell'AI.

La spesa di 80 miliardi di dollari per centri dati destinati a questa tecnologia conferma una tendenza globale: l'AI è sempre più una priorità per le grandi aziende del settore.

Le spese in conto capitale di Microsoft: 1. 20 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025 2. 84.24 miliardi di dollari previsti per l'intero anno fiscale 2025 3. 80 miliardi di dollari dedicati all'AI

Le parole chiave della competizione: Microsoft, AI, OpenAI, ChatGPT, Centri dati. La posta in gioco è la leadership nel settore dell'AI.