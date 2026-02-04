Scopri come il cloud broadcasting sta cambiando le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Esperienza visiva potenziata: il nuovo Instant Replay

- Sistema Real‑Time 360º Replay con latenza di 15‑20 secondi, capace di isolare gli atleti da sfondi complessi come neve e ghiaccio;

- Funzione Spacetime Slices che combina più fasi del movimento in un’unica immagine, offrendo una comprensione più profonda della tecnica;

- Applicazione in 17 discipline, tra cui hockey su ghiaccio, freestyle, pattinaggio di figura e salto con gli sci;

- Effetto BulletTime migliorato, già sperimentato a Pechino 2022;

Le innovazioni consentono ai registi di inserire replay immersivi direttamente nella diretta, arricchendo la narrazione sportiva per gli spettatori di tutto il mondo.

Elaborazione accelerata e ricerca avanzata

Il progetto prevede un sistema Automatic Media Description (AMD) basato su Qwen, il modello linguistico di grandi dimensioni di Alibaba. Il motore identifica autonomamente atleti e momenti chiave, genera descrizioni contestuali e applica tag ai video in pochi secondi. Grazie a query in linguaggio naturale, ad esempio “trova la performance d’oro nel pattinaggio di figura”, gli operatori di Olympic Broadcasting Services possono accedere alle clip desiderate quasi istantaneamente, riducendo drasticamente i tempi di post‑produzione.

Cloud broadcasting: un nuovo standard di settore

Da Tokyo 2020, la piattaforma Live Cloud è diventata la spina dorsale della trasmissione olimpica. A Parigi 2024 ha consolidato il ruolo di delivery principale per il remote broadcast. Per Milano‑Cortina 2026, la soluzione supporterà 39 emittenti, distribuendo 428 feed video live, di cui 26 in Ultra‑High Definition (UHD), e 72 feed audio. La migrazione dal satellite alle infrastrutture cloud riduce costi, tempi di configurazione e complessità tecnica, migliorando flessibilità e resilienza.

Il nuovo Olympic Video Player (OVP) sfrutta interamente l’infrastruttura di Alibaba Cloud, permettendo anche a broadcaster di piccole dimensioni di accedere a capacità professionali senza ingenti investimenti.

Yiannis Exarchos, CEO di Olympic Broadcasting Services, ha osservato: “Alibaba Cloud fornisce l’infrastruttura fondamentale per l’integrazione su larga scala dell’AI. Queste tecnologie non solo rendono più efficienti i nostri processi, ma aprono nuove opportunità per coinvolgere gli spettatori e approfondire la comprensione delle discipline.

Contenuti digitali: un volume senza precedenti

Milano‑Cortina 2026 produrrà più di 5.000 short‑form, tra dietro le quinte, highlight e reazioni emozionali, tutti distribuiti tramite OBS Content+, la piattaforma basata su Alibaba Cloud. Lo strumento di ricerca avanzata consente ai team editoriali di tutto il mondo di localizzare, editare e pubblicare i materiali senza vincoli geografici, accelerando la diffusione dei contenuti.

Il primo utilizzo di LLM ai Giochi Olimpici

Il CIO ha introdotto gli “Olympic AI Assistants”, alimentati da Qwen, per fornire supporto conversazionale multilingue sul sito ufficiale, offrendo informazioni in tempo reale e risposte personalizzate ai fan. La stessa tecnologia sarà adottata al Museo Olimpico di Losanna, dove audioguide AI‑personalizzate arricchiranno l’esperienza dei visitatori.

Ilario Corna, Chief Technology and Information Officer del CIO, ha affermato: “Milano‑Cortina 2026 segna una svolta nell’integrazione dell’AI nel movimento olimpico. Il supporto di Alibaba Cloud ha trasformato queste tecnologie in soluzioni operative concrete, preservando il patrimonio sportivo per le future generazioni.”

Dal 2017, quando il Gruppo Alibaba è diventato TOP Partner Mondiale del CIO, Alibaba Cloud ha consolidato il ruolo di protagonista nella trasformazione del modo in cui gli eventi sportivi vengono trasmessi, vissuti e archiviate, dimostrando che cloud broadcasting e AI sono ormai pilastri imprescindibili per il più grande spettacolo sportivo globale.