Piazza Affari accelera con il lusso e l'energia: Mediobanca brilla nel FTSE MIB

La seduta finanziaria milanese si è tinta di verde, confermando la vitalità del mercato azionario nazionale. Il FTSE MIB ha archiviato le contrattazioni con un incremento dello 0.5%, raggiungendo quota 46.636 punti. È una spinta che viene da lontano, alimentata dalla resilienza dei comparti energetici e dalla rinnovata fiducia nelle grandi firme del made in Italy. La tensione crescente in Medio Oriente, culminata con l'intervento degli USA contro un drone iraniano, ha surriscaldato i prezzi del greggio. Questo scenario ha favorito i giganti dell'energia e dei servizi, rendendo gli investimenti Piazza Affari particolarmente dinamici per gli operatori istituzionali.


Le società che gestiscono le reti e le risorse energetiche hanno mostrato una forza notevole. Eni ha segnato un progresso dell'1.4%, muovendosi in sintonia con il rialzo delle materie prime. Ancora più brillanti sono state le prestazioni delle utility, che hanno agito da vero motore per il listino principale:
- Mediobanca ha guidato la classifica con un balzo del 5.8%;
- STMicroelectronics ha guadagnato il 3.6%;
- Stellantis è salita del 3.5%;
- Brunello Cucinelli ha registrato un +3.5%;
- Ferrari ha chiuso con un incremento del 2.5%.

Analizzando la borsa italiana oggi, balza all'occhio la performance titoli lusso. Oltre alla corsa di Brunello Cucinelli e della casa di Maranello, anche Moncler ha terminato la giornata in positivo, seppur con un più contenuto +0.8%. Il dinamismo dei titoli tecnologici, rappresentato dal balzo di STMicroelectronics, riflette un interesse che va oltre i confini europei, guardando alla solidità della domanda globale.


Nel settore bancario il clima è apparso più cauto per alcuni istituti. UniCredit e BPER hanno registrato flessioni rispettivamente dello 0.6% e dello 0.9%, risentendo dell'attesa per la pubblicazione dei conti trimestrali. Al contrario, Intesa Sanpaolo ha mantenuto la rotta con un guadagno dello 0.9%, mentre la performance straordinaria di Mediobanca è stata alimentata da nuove speculazioni su possibili manovre nel capitale.

Non tutti i comparti hanno però festeggiato. Leonardo ha subito una contrazione importante del 4.7%, mentre Prysmian ha lasciato sul terreno il 2.4%. Sul fronte dei dati macroeconomici, la situazione appare sotto controllo. In Italia l'inflazione preliminare di gennaio è stata confermata all'1.0%, centrando perfettamente le aspettative. Lo stesso equilibrio si ritrova nei dati dell'area Euro, dove la crescita dei prezzi si è attestata all'1.7%. Questi indicatori suggeriscono una stabilità monetaria che conforta le scelte strategiche delle imprese.


Il mercato resta dunque focalizzato sui fondamentali, ignorando le volatilità di breve periodo e premiando la qualità degli asset industriali quotati a Milano.


