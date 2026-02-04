Piazza Affari accelera con il lusso e l'energia: Mediobanca brilla nel FTSE MIB

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Le società che gestiscono le reti e le risorse energetiche hanno mostrato una forza notevole. Eni ha segnato un progresso dell'1.4%, muovendosi in sintonia con il rialzo delle materie prime. Ancora più brillanti sono state le prestazioni delle utility, che hanno agito da vero motore per il listino principale:

- Mediobanca ha guidato la classifica con un balzo del 5.8%;

- STMicroelectronics ha guadagnato il 3.6%;

- Stellantis è salita del 3.5%;

- Brunello Cucinelli ha registrato un +3.5%;

- Ferrari ha chiuso con un incremento del 2.5%.

Analizzando la borsa italiana oggi, balza all'occhio la performance titoli lusso. Oltre alla corsa di Brunello Cucinelli e della casa di Maranello, anche Moncler ha terminato la giornata in positivo, seppur con un più contenuto +0.8%. Il dinamismo dei titoli tecnologici, rappresentato dal balzo di STMicroelectronics, riflette un interesse che va oltre i confini europei, guardando alla solidità della domanda globale.

Non tutti i comparti hanno però festeggiato. Leonardo ha subito una contrazione importante del 4.7%, mentre Prysmian ha lasciato sul terreno il 2.4%. Sul fronte dei dati macroeconomici, la situazione appare sotto controllo. In Italia l'inflazione preliminare di gennaio è stata confermata all'1.0%, centrando perfettamente le aspettative. Lo stesso equilibrio si ritrova nei dati dell'area Euro, dove la crescita dei prezzi si è attestata all'1.7%. Questi indicatori suggeriscono una stabilità monetaria che conforta le scelte strategiche delle imprese.



Il mercato resta dunque focalizzato sui fondamentali, ignorando le volatilità di breve periodo e premiando la qualità degli asset industriali quotati a Milano.