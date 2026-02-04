Perché l’inflazione dell'eurozona potrebbe cambiare la politica della BCE

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Un dato sorprendente è la leggera crescita dell’inflazione tedesca a gennaio, mentre la Francia ha registrato una diminuzione più marcata del previsto. Un mancato raggiungimento dell’obiettivo di stabilità dei prezzi potrebbe riaccendere i dibattiti tra i decisori, soprattutto dopo le recenti osservazioni sulla rapida rivalutazione dell’euro rispetto al dollaro.

Il valore della moneta unica, pur essendo sceso dai picchi sopra 1,20 $ di gennaio, rimane sensibile alle incertezze generate dalle politiche economiche statunitensi. Qualsiasi turbatazza a Washington può spingere il dollaro verso il basso, concedendo all’euro ulteriori margini di guadagno.

Nel frattempo, l’attenzione si sposta su settori che potrebbero subire gli effetti di una possibile ondata di AI. Lo scorso venerdì, Anthropic ha lanciato i plug‑in per il suo agente Claude Cowork, suscitando timori di una rivoluzione tecnologica capace di scuotere i comparti di data analytics, servizi professionali e software.

- le aziende di data analytics potrebbero vedere ridotte le commissioni di consulenza;

- i fornitori di servizi professionali rischiano di dover rivedere i propri modelli di pricing;

- le case software potrebbero dover accelerare gli investimenti in capacità AI per restare competitive.

In Asia, la pressione di vendita è diminuita grazie alla storica predominanza nella produzione di hardware. Tuttavia, i futures azionari europei e statunitensi indicano un’apertura più stabile, suggerendo che il mercato attende chiarimenti dalla BCE e dai risultati di Alphabet.

Gli utili di Alphabet sono attesi per mercoledì, con una crescita del fatturato stimata intorno al 15,5 % (circa 111,37 miliardi di dollari). Gli investitori cercheranno indicazioni sui piani di spesa per il 2026, sulle prospettive della divisione cloud e su eventuali aggiornamenti riguardo ai limiti di capacità AI.

Le dinamiche attuali tracciano una linea più netta tra i veri vincitori della corsa tecnologica e i potenziali perdenti.



Se l’inflazione eurozona continuerà a scendere, la BCE potrebbe consolidare una politica più prudente, mentre le imprese che sapranno integrare l’AI nei loro processi potranno distinguersi sul mercato globale, dal centro di finanza di Milano fino alla Silicon Valley.