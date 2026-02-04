Le piattaforme digitali stanno ridefinendo i processi produttivi

C'è una trasformazione in atto nel tessuto produttivo italiano che sta cambiando radicalmente il modo in cui le piccole e medie imprese affrontano la complessità. Non si tratta di una rivoluzione rumorosa, fatta di annunci roboanti e promesse futuristiche. È piuttosto un cambiamento metodico, concreto, che sta ridisegnando i confini tra chi produce e chi acquista, tra chi detiene il know-how tecnico e chi ne beneficia.

Per decenni, le PMI si sono trovate di fronte a un paradosso: da un lato la necessità di accedere a servizi produttivi sempre più sofisticati, dall'altro l'impossibilità di gestirne direttamente la complessità. Il risultato? Una dipendenza strutturale da fornitori e intermediari, con conseguente perdita di controllo sui tempi, sui costi e, in ultima analisi, sulla qualità del prodotto finale.