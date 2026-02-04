HCOB PMI Terziario: a gennaio accelera tra nuovi ordini e nubi sul futuro

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



C'è anche un consolidamento dei rapporti con i committenti già acquisiti. Emerge però un elemento di cautela guardando oltre i confini nazionali: le commesse estere hanno mostrato una flessione. Seppur marginale, il calo è condizionato da un clima di incertezza che grava sui mercati della UE e degli USA. Le imprese che offrono servizi alle imprese devono navigare in acque agitate a causa della volatilità globale. Questo rallentamento degli ordini internazionali è il più marcato dallo scorso agosto. È un dato che invita alla prudenza nonostante il buon andamento complessivo delle vendite interne.

Sul fronte dell'occupazione il mercato del lavoro mostra una tenuta discreta. Le assunzioni nel settore dei servizi proseguono ma con un ritmo che si definisce cauto. Le società preferiscono ottimizzare le risorse esistenti. Evitano di appesantire i bilanci con costi fissi eccessivi. Questo atteggiamento riflette una gestione oculata delle capacità operative. Lo conferma la lieve riduzione delle attività arretrate che indica una struttura organica quasi perfetta per i carichi attuali.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

I principali driver della spesa per le aziende monitorate sono:

- l'aumento dei costi del personale;

- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- il rincaro di voci fondamentali come energia, carburante e polizze assicurative.

L'inflazione dei costi di produzione è apparsa meno aggressiva rispetto al passato recente. Ciononostante, le imprese hanno risposto alzando i prezzi di vendita ai massimi degli ultimi sei mesi. Questa crescita economica 2026 passa quindi per una strategia necessaria a proteggere i margini di profitto. La competizione si fa sempre più serrata. La fiducia verso il futuro subisce però una flessione preoccupante. Il pessimismo è alimentato dai timori per un possibile deterioramento del quadro economico generale. Le aspettative di crescita per l'anno in corso sono scese ai livelli minimi dal 2025. La prudenza sta diventando il sentimento dominante tra gli imprenditori. La solidità del settore terziario in Italia resta il pilastro del sistema. Le sfide legate ai costi operativi e alla domanda estera richiederanno una navigazione molto attenta.



