Tensioni commerciali e trimestrali: Wall Street procede con cautela

Si parla di un aumento del 15% su carbone e gas naturale liquefatto, e del 10% su petrolio greggio, attrezzature agricole e automobili a partire dal 10 febbraio. Il ministero del commercio cinese ha inoltre introdotto controlli sulle esportazioni di terre rare e materiali strategici come tungsteno e tellurio. La stagione delle trimestrali tiene banco. Oggi, dopo la chiusura del mercato, saranno pubblicati i risultati di Alphabet, la casa madre di Google. Gli analisti seguiranno con attenzione la spesa in AI, soprattutto dopo l'emergere della startup cinese DeepSeek. Prima dell'apertura, PayPal ha superato le aspettative degli analisti, annunciando un nuovo buyback da 15 miliardi di dollari. Pfizer ha confermato le previsioni per il 2024, mostrando una crescita positiva.

Spotify, infine, ha registrato 675 milioni di utenti attivi mensili a fine 2024, con 263 milioni di abbonati premium. Gli indici principali mostrano una situazione poco dinamica: il Dow Jones registra una variazione di -0,07%. L'S&P-500 si mantiene sui 6.000 punti, mentre il Nasdaq 100 guadagna lo 0,25% e l'S&P 100 lo 0,05%. La situazione rimane dunque incerta, con gli investitori che attendono con attenzione gli sviluppi delle tensioni commerciali e i risultati delle aziende. L'incertezza legata alle tensioni geopolitiche e la volatilità dei mercati rappresentano le principali sfide per gli investitori in questo momento. La performance delle grandi aziende tecnologiche, come Alphabet, contribuirà a definire il sentiment generale del mercato.