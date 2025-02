Sanremo 2025: un impatto economico da 245 milioni di euro secondo EY





Il Festival di Sanremo 2025, svoltosi all’Ariston dall’11 al 15 febbraio, ha generato un impatto economico notevole per la Liguria e l’Italia. Un’analisi di EY rivela cifre sorprendenti: un impatto complessivo di 245,1 milioni di euro, con un valore aggiunto di 97,9 milioni e la creazione di 1.459 posti di lavoro. Questi numeri rappresentano un incremento significativo rispetto ai circa 205 milioni di euro del 2024. L’analisi di EY suddivide l’impatto economico in tre componenti principali: un impatto diretto di 20 milioni di euro legato agli investimenti organizzativi, un impatto indiretto di 20,3 milioni e un impatto indotto di 7,6 milioni, per un totale di 47,9 milioni.