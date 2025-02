Le minacce dei dazi di Trump: quanto potrebbe essere grave per l'Europa?

La situazione è ancora in evoluzione, ma ecco cosa sappiamo finora: come potrebbe influenzare i mercati europei, quando potrebbero essere avvertite le conseguenze e cosa dovrebbero fare gli investitori a lungo termine al riguardo.

I dazi stanno davvero accadendo?

Tutti i segnali indicano di sì. Trump ha una lunga storia nell'uso di minacce tariffarie estreme come tattica negoziale, ma i mercati stanno reagendo come se questa volta fosse diverso. Nelle precedenti guerre commerciali (come con la Cina nel 2018), i dazi sono stati inizialmente visti come merce di scambio, solo per poi essere imposti comunque, danneggiando entrambe le parti prima che venisse raggiunto un accordo. Lo stesso copione potrebbe essere in corso qui, ma ora l'Europa potrebbe essere ancora meno disposta a fare marcia indietro, date le crescenti tensioni geopolitiche e il passaggio all'autosufficienza economica.





Per gli investitori, il punto chiave è chiaro: prepararsi alla volatilità e a possibili interruzioni a lungo termine.

Cosa è successo finora?

I mercati hanno già reagito. Le azioni europee sono scese ampiamente dopo l'ultimo annuncio di Trump, con le case automobilistiche che hanno guidato il calo.



L'euro si è indebolito. Gli investitori sono fuggiti verso il dollaro USA, facendo scendere l'euro, rendendo più costose le importazioni nell'Eurozona.



I leader dell'UE hanno promesso di vendicarsi. Se Trump andrà avanti con i dazi, è probabile che l'Europa reagisca con le proprie restrizioni commerciali, intensificando ulteriormente le tensioni.

Quali sono i settori più a rischio in Europa?

Automotive: i più esposti



Le case automobilistiche europee esportano ogni anno negli Stati Uniti veicoli per un valore di miliardi di euro.

Una tariffa del 25% sulle importazioni di auto europee, come ha suggerito Trump, renderebbe questi veicoli significativamente più costosi per gli acquirenti americani. Gli analisti stimano che una tariffa del 25% sulle auto potrebbe ridurre i profitti per alcuni produttori del 5% o più.



BMW, Volkswagen e Porsche fanno tutti affidamento sugli Stati Uniti per un'azione sostanziale delle vendite e i loro prezzi delle azioni riflettono tale rischio. Anche le case automobilistiche francesi Renault e Stellantis (che possiede Peugeot e Fiat) hanno una significativa esposizione negli Stati Uniti e potrebbero vedere una crescita delle vendite più lenta.



Beni di lusso: i marchi di fascia alta potrebbero soffrire



L'Europa ospita alcuni dei marchi di lusso più prestigiosi al mondo, tra cui LVMH, Hermès e Burberry.



Molte di queste aziende traggono una quota significativa delle entrate dai consumatori americani. Se i dazi fanno aumentare i prezzi, i clienti statunitensi potrebbero ridurre la spesa, con un impatto sulla crescita dei ricavi. Gli investitori in titoli del lusso dovrebbero monitorare attentamente i dati sulle vendite negli Stati Uniti nei prossimi mesi.



Industria e produzione – Incertezza della catena di approvvigionamento



Aziende come Siemens, Schneider Electric e Airbus potrebbero vedere un aumento dei costi e un posticipo dei nuovi contratti. Con le catene di approvvigionamento già messe a dura prova dalle precedenti interruzioni, qualsiasi nuova barriera commerciale non farà che aumentare le sfide.



Agricoltura e alimentazione: un probabile obiettivo della guerra commerciale



L'UE esporta quantità significative di prodotti alimentari e bevande negli Stati Uniti, tra cui vino francese, formaggio italiano e olio d'oliva spagnolo.



Se vengono imposti dazi, questi prodotti potrebbero far fronte a un calo della domanda, con un impatto sulle aziende del settore.

I mercati europei potrebbero vedere una maggiore volatilità

I mercati odiano l'incertezza e i dazi ne introducono molta. L'Indice Broad Stoxx 600 è sceso notevolmente solo alla notizia e sono possibili ulteriori cali se la situazione dovesse peggiorare. Gli analisti stimano che una tariffa del 10% sulle merci europee potrebbe ridurre l'utile per azione (EPS) per gli esportatori europei dell'1-2%, fino al 5% o più per aziende come Volkswagen e BMW.

La Banca centrale europea potrebbe essere costretta a rispondere

Se i dazi trascineranno verso il basso la crescita economica, le banche centrali potrebbero essere costrette a tagliare i tassi di interesse prima del previsto.



Ciò potrebbe fornire sollievo ad alcune aziende, ma indicherebbe anche crescenti preoccupazioni per un rallentamento.

Cosa succede se questa situazione si protrae per mesi?

L'inflazione potrebbe aumentare? Sì, ma probabilmente non di molto. Se le imprese trasferissero il costo delle tariffe ai consumatori, l'inflazione in Europa potrebbe aumentare. Tuttavia, alcuni analisti sostengono che il rallentamento economico generale causato dai dazi potrebbe contrastare le pressioni inflazionistiche, tenendo sotto controllo i prezzi.



Questo potrebbe far precipitare l'Europa in recessione? Forse, se i dazi rimarranno in vigore abbastanza a lungo. Una guerra commerciale in piena regola potrebbe ridurre la crescita economica dell'Eurozona, con la Germania che è la più colpita a causa della sua dipendenza dalle esportazioni.



I settori automobilistico, industriale e del lusso potrebbero avere il peso maggiore della recessione, mentre le aziende focalizzate sul mercato interno potrebbero essere più resilienti.



Se i dazi rimarranno in vigore a lungo tempo, alcune aziende europee potrebbero essere costrette a tagliare gli investimenti, ridurre le assunzioni o addirittura licenziare i lavoratori, mettendo sotto pressione la spesa dei consumatori.

Cosa dovrebbero fare gli investitori europei?

Controllare l'esposizione al commercio negli Stati Uniti - Se il proprio portafoglio include titoli europei che dipendono fortemente dalle esportazioni verso gli Stati Uniti, è bene prendere in considerazione il ribilanciamento per ridurre l'esposizione ai settori sensibili al commercio. Le azioni, gli industriali e i marchi di lusso sono i più a rischio.



I settori focalizzati sul mercato interno (servizi pubblici, telecomunicazioni e finanziari europei) potrebbero essere più isolati.



Rimanere diversificati - Una delle migliori difese contro l'incertezza è la diversificazione. Se il proprio portafoglio è eccessivamente concentrato in settori ad alta intensità di esportazioni, ora potrebbe essere un buon momento per aggiungere esposizione alle azioni nazionali o ai settori difensivi. Detenere investimenti internazionali al di fuori dell'Europa può anche aiutare a contrastare i rischi regionali.



Guardare l'euro e l'andamento dell'inflazione - Un euro più debole aiuta gli esportatori, ma danneggia i consumatori rendendo più costosi i beni importati. Gli investitori dovrebbero tenere d'occhio la risposta della Banca Centrale Europea: se i dazi minacciano la crescita economica, potrebbero seguire tagli dei tassi.



L'aumento delle tariffe potrebbe anche aumentare l'inflazione e far salire i prezzi, incidendo sulla spesa dei consumatori e sui margini aziendali.



Cercare opportunità di acquisto - Se i mercati reagiscono in modo eccessivo ai timori commerciali, alcuni titoli europei di alta qualità potrebbero avere prezzi interessanti. Gli investitori con una prospettiva a lungo termine potrebbero trovare buone opportunità in società con marchi e potere di determinazione dei prezzi, una dipendenza minima dalle vendite negli Stati Uniti e modelli di business resilienti in grado di resistere agli shock economici.

Dove ci porta tutto questo?

I dazi arrivano in un momento in cui l'economia europea sta già lottando con una crescita lenta. Più a lungo si protrae, più sarà probabile che assisteremo a pressioni sugli utili aziendali, sulla spesa dei consumatori e sulla fiducia generale degli investitori.



Per gli investitori, il punto chiave è chiaro: non farsi prendere dal panico, ma non ignorare nemmeno i rischi. Mantenere la diversificazione, concentrarsi sui fondamentali a lungo termine e prepararsi alla volatilità.

Jacob Falkencrone, Global Head of Investment Strategy di BG SAXO e Saxo Bank