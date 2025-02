La risposta cinese ai dazi Usa: mercati in allerta, Piazza Affari in rialzo

L'Europa, invece, teme di essere la prossima bersaglio delle misure protezionistiche statunitensi e osserva con apprensione gli sviluppi. Anche Wall Street mostra preoccupazione, con i future in calo. A fine giornata, Piazza Affari chiude in positivo, con un rialzo dell'1,38% a 36.719 punti. Questo risultato è dovuto soprattutto all'ottima performance di Ferrari, il cui titolo sale dell'8,04% a 448,70 euro dopo la pubblicazione di risultati trimestrali eccellenti, mostrando una crescita dell'utile netto del 21% nel 2024 e superando tutti gli obiettivi dell'anno precedente. Lo spread tra BTP e Bund si è leggermente ridotto, attestandosi a 110 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano rimane stabile al 3,50%. Le oscillazioni di mercato evidenziano la crescente preoccupazione per le implicazioni geopolitiche ed economiche della guerra commerciale.

La situazione resta complessa e l'incertezza regna sovrana, con gli investitori in attesa di ulteriori sviluppi. Il mercato attende con ansia le prossime mosse dei principali attori internazionali, cercando di capire l'entità e la durata di questa fase di instabilità. La reazione positiva di alcune borse asiatiche, nonostante il contesto generale, offre una piccola luce di speranza, ma la situazione resta precaria e delicata. La forza di aziende come Ferrari, capaci di generare risultati positivi nonostante il clima di incertezza, rappresenta un dato positivo ma non risolutivo, che non incide sull'incognita della politica internazionale.