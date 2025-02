La Corsa al Digitale: 1,2 Trilioni di Dollari per la Trasformazione Digitale in EMEA entro il 2028





Le aziende della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) si preparano a investire cifre enormi nella trasformazione digitale. Secondo una nuova ricerca di International Data Corporation (IDC), intitolata EMEA Digital Transformation Market Forecast, 2024–2028, la spesa per la trasformazione digitale (DX) raggiungerà i 1.201 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,8% nel periodo 2024-2028. Questa crescita esponenziale è alimentata dagli investimenti nell’AI, in particolare nell’AI generativa (GenAI).



Il 99% dei CEO delle aziende EMEA sta infatti dando priorità alle iniziative di GenAI, come evidenzia un’indagine IDC (IDC WW CEO Survey, February 2024, EMEA; n = 67). “L’AI ridisegnerà i modelli di business digitale e ridefinirà gli asset digitali, aiutando le organizzazioni a diventare aziende alimentate dall’AI entro il 2027”, afferma Erica Spinoni, analista senior di ricerca di IDC EMEA Digital Business and AI Transformation Strategies Research. “La DX è destinata ad accelerare, creando nuove esperienze immersive e trasformando i modelli operativi”. "La trasformazione digitale dei modelli aziendali e operativi richiede alle organizzazioni di investire in più tecnologie e casi d'uso per affrontare le priorità aziendali critiche. Oggi, GenAI è emersa come il principale motore degli investimenti digitali, superando persino il cloud, con un CAGR che è quattro volte quello del mercato digitale complessivo", afferma

idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF005004" target="_blank" style="color: rgb(34, 121, 188);">Giulia Carosella (nella foto), Senior Research Manager, IDC EMEA Digital Business and AI Transformation Strategies Research.

L’analisi di IDC suddivide le tecnologie alla base degli investimenti in tre gruppi: tecnologie a crescita costante (dispositivi personali e servizi di connettività); tecnologie con crescita parallela alla DX (IoT e servizi IT); e tecnologie in crescita più rapida rispetto alla DX, guidate dalla GenAI, dal cloud computing e da tecnologie emergenti come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR). Gli investimenti variano a seconda del settore. I servizi finanziari guidano la crescita, concentrandosi su cybersecurity ed esperienza cliente. Il settore della distribuzione e dei servizi, nonostante le tensioni geopolitiche, mantiene investimenti forti nelle piattaforme digitali e nell’AI.

Le infrastrutture, già digitalmente mature, investono per rafforzare la propria posizione nel settore AI/tecnologico. La manifattura e le risorse puntano sull’AI per aumentare la produttività dei dipendenti. Il settore pubblico, pur con vincoli di bilancio, sta espandendo l’utilizzo di tecnologie moderne ed emergenti. “La trasformazione digitale è il modo per espandersi in settori dove sono in corso investimenti sostanziali, ma anche per ridurre i costi e ottimizzare i processi”, spiega Angela Vacca, senior research manager di IDC Data and Analytics. “Questa trasformazione è oggi più incentrata su nuovi prodotti e flussi di entrate rispetto a qualche anno fa”, aggiunge Neli Vacheva, research manager di IDC Data and Analytics. “L’onda di innovazione generata dall’AI darà vita a nuovi progetti di ottimizzazione e livelli di efficienza in aree già trasformate digitalmente”.



Sebbene l’AI sia un motore chiave, l’elevato costo dei progetti e l’incertezza del ritorno sull’investimento rappresentano delle barriere. Anche la mancanza di competenze digitali e la frammentazione organizzativa ostacolano la piena realizzazione del potenziale della trasformazione digitale, come sottolinea Erica Spinoni. La ricerca di IDC offre un’analisi approfondita della crescita dinamica e dell’importanza strategica della trasformazione digitale nella regione EMEA, evidenziando il ruolo fondamentale degli investimenti nell’AI.

Ecco le prime 5 posizioni per CAGR nel periodo di previsione, secondo la ricerca IDC:

1. Servizi Finanziari

2. Distribuzione e Servizi

3. Infrastrutture

4. Manifattura e Risorse

5. Settore Pubblico