L'Economia globale in turbolenza: opportunità per gli investimenti Europei?

Ad esempio, il successo di aziende europee, molte delle quali leader globali, si basa su una solida diversificazione geografica e su una forte esposizione all'economia statunitense. Il recente successo elettorale dei repubblicani negli Stati Uniti ha generato volatilità, alimentando timori di dazi più alti che potrebbero colpire settori europei come quello automobilistico e chimico. Questo scenario, tuttavia, ha anche portato ad un apprezzamento del dollaro, favorendo le aziende con elevata esposizione al mercato statunitense. La Cina, invece, ha vissuto un anno difficile a causa di un contesto economico debole. Tuttavia, alcune aziende, come Straumann, produttrice svizzera di impianti dentali, hanno saputo distinguersi. Le misure di stimolo economico annunciate dal governo cinese a settembre hanno favorito i titoli esposti al mercato cinese, sebbene gli effetti a lungo termine rimangano incerti.

Il settore delle innovazioni mostra un forte dinamismo. EssilorLuxottica, grazie a prodotti come la lente Stellest e alla collaborazione con Meta sugli occhiali smart, registra una solida crescita. Lonza, dopo un calo post-Covid, si è ripresa grazie alla solida domanda nel settore biofarmaceutico. Novo Nordisk, leader nel settore del diabete e dell'obesità, rimane tra i principali performer. Inditex, con il suo modello di fast fashion e la presenza globale, si conferma vincente nel periodo post-Covid. Al contrario, la debolezza della domanda dei consumatori ha impattato alcuni settori, come quello dei beni di consumo di base e discrezionali. L'Oréal, ad esempio, ha registrato un rallentamento della crescita, soprattutto in Cina. L'alta inflazione sta creando difficoltà alle aziende del settore, che faticano ad aumentare i prezzi senza compromettere i volumi di vendita.

Nonostante questo, alcuni analisti ritengono che la reazione del mercato a risultati deludenti sia stata eccessiva, creando opportunità di investimento. Guardando al 2025, la prospettiva per gli investimenti di lungo termine appare positiva. Si stima un potenziale di rendimento annuo del 10% per gli azionisti, basato su una valutazione prudenziale, sull'incremento dei profitti, sulla liquidità disponibile e su eventuali variazioni del rapporto prezzo/utili. La classifica delle prime cinque aziende con performance migliori, in base ai dati forniti, non è specificata nell'articolo originale e non può essere fornita.