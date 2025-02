Intesa Sanpaolo: utili record, ma il titolo perde terreno in Borsa

Inoltre, è previsto un buyback di azioni per 2 miliardi di euro, a partire da giugno 2025, autorizzato dalla BCE. I dati evidenziano una solida crescita in diversi settori. Il risultato corrente lordo è aumentato del 13,9%, raggiungendo i 13.736 milioni di euro, mentre il risultato della gestione operativa ha registrato un incremento del 12,5%. Anche i proventi operativi netti sono cresciuti del 7,5%, grazie a un aumento degli interessi netti (+6,9%), delle commissioni nette (+9,4%) e del risultato dell'attività assicurativa (+4,1%). La banca ha attribuito questi risultati positivi alla propria capacità di "generare una solida redditività sostenibile". L'azienda ha inoltre allocato circa 0,9 miliardi di euro a valere sull'utile ante imposte per rafforzare la sostenibilità futura dei risultati. Nonostante la performance finanziaria positiva, il mercato ha reagito in modo negativo all'annuncio, probabilmente a causa di fattori esterni o di aspettative già molto alte.

L'andamento del titolo Intesa Sanpaolo in borsa, quindi, rappresenta un esempio di come le aspettative del mercato possano influenzare la valutazione di una società, anche in presenza di dati finanziari positivi. Rimane da vedere come si evolverà la situazione nel corso dell'anno.