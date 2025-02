Il Salone del Mobile 2025: un motore per l'economia lombarda e nazionale





Il Salone del Mobile, in programma dall'8 al 13 aprile a Fiera Milano Rho, si prepara a celebrare la sua 63esima edizione. L'evento, secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, "è un irrinunciabile punto di riferimento per Milano e la Lombardia, una formidabile piattaforma di creatività e innovazione". Si tratta di una vetrina cruciale per il Made in Italy, capace di trainare l'economia nazionale. Quest'anno, oltre 2.000 espositori provenienti da 37 Paesi, con un 38% di partecipazione internazionale, animeranno oltre 169.