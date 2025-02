Guerra commerciale: mercati finanziari asiatici (e non solo) in subbuglio

I futures europei sono scesi dello 0,1% e l'euro è sceso sotto 1,02 dollari. La pressione al ribasso si è ripercossa sul dollaro canadese e sul peso messicano. L'indice del dollaro è salito dello 0,2%, raggiungendo 108,78. L'indice Hang Seng di Hong Kong, che aveva raggiunto massimi di due mesi con l'aspettativa di negoziati tra Cina e Presidente Donald Trump, ha ridotto i guadagni, scambiandosi con un aumento di circa il 2%. Un ulteriore dazio del 10% sulle esportazioni cinesi è entrato in vigore alle 05:01 GMT. Poche ore dopo, Pechino ha annunciato l'apertura di un'indagine su Google e l'imposizione di dazi su importazioni di petrolio, carbone, gas, auto e attrezzature agricole statunitensi a partire dal 10 febbraio. "La situazione è ancora molto fluida. Mi aspetto un'incertezza crescente, un rafforzamento del dollaro e un USDCNH sopra 7,40", ha dichiarato Jeff Ng, responsabile della strategia macro asiatica di SMBC a Singapore.

Lo yuan offshore è sceso a 7,3236 dollari dopo l'entrata in vigore dei dazi statunitensi e il dollaro australiano, spesso considerato un indicatore dello yuan, è sceso dello 0,7% a 0,6180 dollari. I mercati cinesi restano chiusi per il Capodanno lunare, con gli investitori che aspettano indicazioni sulla posizione negoziale cinese attraverso la fissazione della banda di negoziazione della valuta mercoledì mattina. Il portavoce di Trump ha dichiarato che il presidente parlerà con il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi giorni. "È una situazione totalmente diversa perché la Cina è un rivale economico e politico", ha affermato Naka Matsuzawa, chief macro strategist di Nomura a Tokyo. "A meno che la Cina non faccia enormi concessioni economiche, non credo che Trump interromperà questi dazi". Le politiche commerciali mutevoli di Trump hanno creato un inizio di settimana turbolento, con l'uscita dei risultati delle principali società.

Il dollaro canadese ha registrato la sua maggiore escursione giornaliera dai tempi della pandemia, mentre le criptovalute sono state fortemente colpite. Il Bitcoin ha subito una pressione di vendita, perdendo il 3% a 98.750 dollari. L'incertezza degli investitori ha spinto l'oro verso massimi storici, mentre i bond hanno subito una leggera pressione, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni in aumento di 3 punti base al 4,57%. "L'aumento dell'incertezza politica sarà difficile da contenere", ha osservato Michael Feroli, chief U.S. Economist di J.P. Morgan. "Per la FED, gli eventi del fine settimana probabilmente rafforzeranno la loro propensione a rimanere in attesa e il più possibile sotto traccia". UBS Group ha superato le previsioni con gli utili del quarto trimestre e ha annunciato un riacquisto di azioni. BNP Paribas ha anch'esso superato le previsioni sugli utili, ma ha ridotto l'obiettivo di profitto per quest'anno.



Google pubblicherà i suoi risultati dopo la chiusura dei mercati statunitensi, con particolare attenzione alle sue massicce spese in AI. I prezzi del petrolio, che erano saliti lunedì, sono scesi e i futures sul Brent hanno toccato un minimo di un mese a 75,03 dollari al barile.