Decolla il Data Management: un mercato da 16 miliardi di euro

Il mercato globale delle piattaforme di data management ha chiuso il 2024 con ricavi di 8 miliardi di euro, destinati a raddoppiare entro 7 anni, raggiungendo i 16 miliardi. Si prevede una crescita annua composta (CAGR) superiore al 9%. LinkedIn evidenzia i mercati più attivi: il Nord America guida la classifica, seguito dall'Europa e dall'Asia. L'Europa si distingue per l'attenzione alla sostenibilità, mentre l'Asia rappresenta un mercato in rapida crescita. Quali settori beneficeranno maggiormente di queste piattaforme? Secondo Globenewswire, il settore sanitario è in prima linea: medici e infermieri possono accelerare la data collection per diagnosi e terapie più efficaci. Anche l'edilizia e le costruzioni utilizzano i dati per monitorare edifici e impianti, come gli ascensori, effettuando interventi preventivi, come sottolineato da Science Direct.

Marco De Flora, Direttore Servizi di KONE Italy & Iberica, ha dichiarato: “Gestire i dati è fondamentale. Aziende come KONE investono in tecnologie che migliorano il data management. Nel 2018 abbiamo lanciato KONE 24/7 Connected Services, un sistema di manutenzione predittiva. L'AI analizza i dati degli ascensori connessi al cloud, confrontandoli con quelli di impianti simili. Questo permette interventi tempestivi, riducendo i fermi non programmati e i disagi per gli utenti.” Nature evidenzia un ulteriore vantaggio delle piattaforme interne di data management: la maggiore sicurezza dei dati aziendali, protetti da accessi non autorizzati e attacchi informatici.