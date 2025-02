Bnp Paribas supera le aspettative nel 2024: utili record e piani ambiziosi

Questi dati superano ampiamente gli obiettivi iniziali, che prevedevano un aumento dei ricavi del 2% e utili netti di 11,2 miliardi di euro. “Il gruppo ha ottenuto un’ottima performance nel quarto trimestre del 2024 e ha superato gli obiettivi per il 2024 con una solida struttura finanziaria", ha dichiarato Jean-Laurent Bonnafé, CEO di Bnp Paribas. "Mi aspetto una forte accelerazione guidata dall’implementazione della crescita esterna con il progetto Axa IM, nonché dagli sviluppi nel Wealth Management e nell’assicurazione Vita”. Bnp Paribas guarda al futuro con ottimismo, confermando l'obiettivo di un incremento medio degli utili netti superiore al 7% e dei ricavi superiore al 5% per il periodo 2024-2026. Il ritorno sul capitale tangibile dovrebbe raggiungere il 12% nel 2026, rispetto al 10,9% del 2024. Per il 2024 è previsto un dividendo di 4,79 euro per azione, pari al 50% dell'utile netto.

A partire dal 2025, verrà distribuito un acconto sul dividendo nel mese di settembre, sempre pari al 50% dell'utile netto dei primi sei mesi. Inoltre, è stato approvato dal consiglio di amministrazione un programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 1,08 miliardi di euro, con inizio nel secondo trimestre. Anche BNL, controllata da Bnp Paribas, ha registrato risultati positivi nel quarto trimestre del 2024, raddoppiando l'utile pre-tasse a 202 milioni di euro. I depositi sono aumentati del 2,1%, mentre gli impieghi sono diminuiti del 2,9%. La raccolta indiretta, che comprende assicurazioni sulla vita, fondi comuni e risparmio amministrato, ha registrato una crescita del 6,2%, mentre la raccolta netta nel Private Banking ha raggiunto 1,9 miliardi di euro nel 2024. Il margine di interesse è aumentato del 2,5%, grazie alla crescita dei margini sui depositi e al contributo positivo degli impieghi a breve termine.

I costi operativi sono diminuiti dello 0,9%, a 461 milioni di euro, grazie ad azioni di contenimento delle spese. L’“effetto forbice” è positivo (3,7%), mentre il costo del rischio è sceso a 58 milioni di euro, "con un netto calo dovuto alla riduzione del portafoglio di crediti deteriorati e al miglioramento strutturale del profilo di rischio".