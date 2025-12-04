La sorprendente mossa delle Banche Centrali asiatiche che ferma il crollo del dollaro USA



La banca centrale ha impostato il punto medio ufficiale per la sesta sessione consecutiva a un livello inferiore rispetto alle aspettative. Questo segnale dimostra cautela sul rapido apprezzamento yuan renminbi. Un cambio troppo forte, infatti, può danneggiare gli esportatori in un momento delicato per l'economia globale.

Contemporaneamente, l'attenzione si è spostata sulla dinamica complessa delle obbligazioni e dei Tassi di interesse Banche Centrali in Giappone. I rendimenti sui titoli di stato giapponesi (JGB) a 30 anni, avevano raggiunto nuovi massimi storici. L'attesa era per un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (BOJ) prevista per la fine del mese. Ciononostante, è arrivata una pronta rassicurazione dal capo di gabinetto giapponese, il quale ha affermato che il governo sta monitorando con attenzione le fluttuazioni del mercato.

Queste dichiarazioni, definite nel gergo finanziario come jawboning, sono giunte proprio mentre il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, ha tentato di smorzare le aspettative su quanto aggressivamente la banca centrale avrebbe aumentato i tassi.



Ha evidenziato una certa incertezza sul percorso futuro, dovuta alla difficoltà di stimare il tasso neutrale per il Paese. Nonostante la volatilità, un'asta di JGB a 30 anni ha registrato la domanda più alta degli ultimi sei anni. I rendimenti da record hanno attratto una massa di compratori, aggiungendo un senso di sollievo a Tokyo riguardo all'appetito degli investitori per detenere il debito pubblico giapponese.

Anche la rupia indiana ha subito una battuta d'arresto significativa, indebolendosi a un livello record nei confronti del greenback, superando quota 90 per dollaro. Questo mette sotto pressione la Reserve Bank of India (RBI), che si riunirà a breve e dove è atteso un taglio dei tassi di interesse. La debolezza della valuta rappresenta un ulteriore ostacolo per la stabilità economica regionale.

I mercati azionari hanno vissuto una sessione tiepida, con le piazze al di fuori del Giappone in calo dello 0,1%. Al contrario, l'indice Nikkei 225 ha registrato un forte aumento dell'1,8%. Questa impennata è stata guidata in gran parte da un guadagno esplosivo del 12,4% registrato da Fanuc Corp.



Le azioni del produttore di robot industriali sono salite vertiginosamente dopo l'annuncio di una collaborazione strategica con Nvidia, un nome che sta dominando lo sviluppo dell'AI globale.

Nelle prime contrattazioni europee, i future

- sui pan-regionali hanno guadagnato lo 0,6%, quelli sul DAX tedesco sono saliti dello 0,5% e i future

- sul FTSE britannico hanno segnato un aumento dello 0,3%. Sembra che i venti di incertezza che soffiano dai mercati valutari Asia non abbiano intaccato l'ottimismo degli operatori europei, pronti ad aprire le negoziazioni a Milano e in altre capitali finanziarie del continente.