La sorprendente mossa delle Banche Centrali asiatiche che ferma il crollo del dollaro USA

La sorprendente mossa delle Banche Centrali asiatiche che ferma il crollo del dollaro USA

Il greenback
- si riprende. Questa inversione segna la fine di nove giorni consecutivi di perdite per l'indice del dollaro USA, un sollievo palpabile nei mercati valutari Asia. Le autorità monetarie delle maggiori economie asiatiche, infatti, hanno lanciato segnali chiari: l'eccessiva debolezza della valuta americana, che aveva toccato i minimi da cinque settimane, era motivo di forte disagio. Il metallo prezioso ha immediatamente avvertito la pressione di questo cambiamento; l'argento, per esempio, si è raffreddato dopo aver raggiunto mercoledì un record storico di 58,98 dollari.

L'intervento più diretto arriva dalla Cina. Lo yuan, o renminbi, ha mostrato una costante forza durante l'ultimo anno, ma le autorità sembrano voler frenare l'entusiasmo.



La banca centrale ha impostato il punto medio ufficiale per la sesta sessione consecutiva a un livello inferiore rispetto alle aspettative. Questo segnale dimostra cautela sul rapido apprezzamento yuan renminbi. Un cambio troppo forte, infatti, può danneggiare gli esportatori in un momento delicato per l'economia globale.

Contemporaneamente, l'attenzione si è spostata sulla dinamica complessa delle obbligazioni e dei Tassi di interesse Banche Centrali in Giappone. I rendimenti sui titoli di stato giapponesi (JGB) a 30 anni, avevano raggiunto nuovi massimi storici. L'attesa era per un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone (BOJ) prevista per la fine del mese. Ciononostante, è arrivata una pronta rassicurazione dal capo di gabinetto giapponese, il quale ha affermato che il governo sta monitorando con attenzione le fluttuazioni del mercato.

Queste dichiarazioni, definite nel gergo finanziario come jawboning, sono giunte proprio mentre il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, ha tentato di smorzare le aspettative su quanto aggressivamente la banca centrale avrebbe aumentato i tassi.


Ha evidenziato una certa incertezza sul percorso futuro, dovuta alla difficoltà di stimare il tasso neutrale per il Paese. Nonostante la volatilità, un'asta di JGB a 30 anni ha registrato la domanda più alta degli ultimi sei anni. I rendimenti da record hanno attratto una massa di compratori, aggiungendo un senso di sollievo a Tokyo riguardo all'appetito degli investitori per detenere il debito pubblico giapponese.

Anche la rupia indiana ha subito una battuta d'arresto significativa, indebolendosi a un livello record nei confronti del greenback, superando quota 90 per dollaro. Questo mette sotto pressione la Reserve Bank of India (RBI), che si riunirà a breve e dove è atteso un taglio dei tassi di interesse. La debolezza della valuta rappresenta un ulteriore ostacolo per la stabilità economica regionale.

I mercati azionari hanno vissuto una sessione tiepida, con le piazze al di fuori del Giappone in calo dello 0,1%. Al contrario, l'indice Nikkei 225 ha registrato un forte aumento dell'1,8%. Questa impennata è stata guidata in gran parte da un guadagno esplosivo del 12,4% registrato da Fanuc Corp.


Le azioni del produttore di robot industriali sono salite vertiginosamente dopo l'annuncio di una collaborazione strategica con Nvidia, un nome che sta dominando lo sviluppo dell'AI globale.

Nelle prime contrattazioni europee, i future
- sui pan-regionali hanno guadagnato lo 0,6%, quelli sul DAX tedesco sono saliti dello 0,5% e i future
- sul FTSE britannico hanno segnato un aumento dello 0,3%. Sembra che i venti di incertezza che soffiano dai mercati valutari Asia non abbiano intaccato l'ottimismo degli operatori europei, pronti ad aprire le negoziazioni a Milano e in altre capitali finanziarie del continente.


La sorprendente mossa delle Banche Centrali asiatiche che ferma il crollo del dollaro USA
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie