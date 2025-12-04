La nuova corsa all'oro delle PMI italiane: come l'AI e l'autenticità ridefiniscono la crescita B2B



I dati raccolti sono inequivocabili. L'imprenditorialità è in forte accelerazione.

A livello internazionale, il numero di professionisti che ha scelto di qualificarsi come "founder" sul proprio profilo è cresciuto del 60% tra il 2024 e il 2025. Un dato significativo, questo, considerando che è raddoppiato rispetto al 2022 nei dieci mercati chiave esaminati. Le aspirazioni cambiano velocemente. Oggi un professionista su cinque afferma di voler mettersi in proprio. Questa tendenza trova terreno fertile soprattutto in Italia, dove l'impatto dell'AI è palpabile: quasi quattro dipendenti su dieci (il 39%) che lavorano nelle piccole imprese ammettono che l'ascesa dell'AI li ha spinti a valutare percorsi imprenditoriali che prima non avevano mai preso in considerazione.

L'AI è il grande equalizzatore: la velocità di adozione è essenziale

Oggi, l'AI non è più un concetto futuristico: per l'85% delle piccole imprese globali è già una realtà operativa. La vera questione non è più se

- adottare l'AI, bensì quanto velocemente

- farlo, assicurando al contempo risultati di qualità.



Chi indugia rischia di restare indietro.

Molti degli strumenti essenziali utilizzati quotidianamente dalle PMI integrano ora funzionalità AI. Queste innovazioni permettono di ottimizzare i tempi, tagliare i costi e sbloccare nuove opportunità di business. In Italia, più della metà dei lavoratori nelle piccole imprese (il 56%) è convinta che l'AI migliorerà significativamente la propria esperienza lavorativa.

L'adozione dell'AI è già diversificata. Il 22% dei dipendenti italiani la usa autonomamente per compiti avanzati, come la formulazione di strategie complesse, l'analisi approfondita dei dati o l'impiego di AI Agents. Il 31% la utilizza invece per attività più di routine, tra cui la redazione di email, la sintesi di documenti, la presa di appunti o attività di ricerca.

L'opportunità offerta dall'AI si diffonde in modo stratificato in ogni dipartimento aziendale. L'AI automatizza il customer service, genera contenuti di marketing mirati e fornisce decisioni basate sui dati, un tempo appannaggio esclusivo delle grandi corporazioni. Non stupisce che il 70% dei responsabili marketing di piccole e medie imprese in Italia sia persuaso che l'AI permetterà ai brand più piccoli di competere con i player maggiori, accedendo a fette di mercato finora considerate irraggiungibili.





Il Country Manager di LinkedIn Italia, Marcello Albergoni, ha evidenziato che l'AI sta “accrescendo tanto il potenziale delle persone, quanto le possibilità di successo delle piccole e medie imprese”. L'elemento cruciale, ciononostante, non risiede nel mero accesso alla tecnologia, ma nella capacità di utilizzarla con discernimento e competenza. Per le piccole imprese, l'AI non è un'opzione, è una necessità. A fare la differenza è la velocità di adozione, la maturità nell'uso e soprattutto le competenze con cui si affronta questa trasformazione.

Formazione e competenze: l'investimento decisivo

L'accelerazione non riguarda solo l'aspetto quantitativo dell'adozione tecnologica, ma anche la controparte qualitativa: le competenze. Nel nostro Paese, le skill AI richieste per dipendente nelle aziende con un organico tra 11 e 50 unità sono cresciute del 54% anno su anno. Questo dato è notevolmente superiore al 39% registrato nelle grandi aziende (con più di 1001 dipendenti).

La formazione aziendale gioca un ruolo fondamentale.



Il 44% dei dipendenti delle piccole imprese sta imparando a integrare l'AI nel proprio flusso di lavoro grazie a programmi interni promossi dai datori di lavoro.

Eppure, la necessità di una guida chiara resta elevata. Circa il 36% dei professionisti nelle piccole imprese non è sicuro di quali competenze, oltre all'AI, saranno fondamentali per la propria progressione di carriera. Quando si tratta di acquisire nuove formazione competenze AI, i lavoratori italiani prediligono metodi pratici e diretti:

- formazione virtuale e tutorial (24%);

- progetti reali e assignment

- (23%);

- apprendimento da esperti del settore (22%).

L'autenticità costruisce la fiducia nel brand aziendale

L'aumento esponenziale dei contenuti generati dall'AI, inclusi quelli prodotti in modo affrettato e privi di autenticità (spesso definiti AI slop), rende la differenziazione un imperativo. Distinguersi è essenziale. La grande maggioranza dei marketer (il 77%) nelle piccole imprese italiane concorda sul fatto che, proprio a causa dell'AI, è imprescindibile che il brand comunichi attraverso voci umane reali.





La fiducia nel brand aziendale è il nuovo motore della reputazione. Il 64% dei marketer italiani sottolinea come le persone non accettino più le informazioni a priori, ma le verifichino attivamente attraverso le proprie reti sociali e professionali. Le voci più capaci di alimentare la credibilità nei brand delle piccole imprese italiane sono:

- clienti e partner (56%);

- esperti e leader del settore (45%);

- creator

- e influencer

- (44%).

L'esperienza diretta, il parere di chi ha toccato con mano un prodotto o un servizio, conserva un'autorevolezza impareggiabile ed è il fattore che maggiormente orienta la fiducia del consumatore o del partner B2B.

La rete professionale: valuta competitiva e strategica

La rete di connessioni di un'azienda è sempre più rilevante, trasformandosi in un motore tangibile di crescita. Le relazioni professionali impattano su tutto, dalla generazione di lead

- fino alle decisioni cruciali di assunzione e al supporto strategico nei momenti critici.

Per i professionisti delle piccole imprese in Italia, le fonti più autorevoli quando si cercano consigli per l'orientamento verso nuove strategie digitali B2B sono:

- reti professionali (40%);

- amici e famiglia (37%);

- motori di ricerca (27%);

- leader di settore (26%).





Ciononostante, chi opera in realtà aziendali più piccole tende ad avere meno contatti possibili a disposizione. I professionisti italiani con meno di 50 dipendenti registrano infatti un tasso di crescita del proprio network

- dell'8% anno su anno. Al contrario, chi lavora in una grande azienda vede crescere la propria rete con un più rapido 10%.

Le tre leve strategiche per la crescita delle PMI

Il Work Change Report di LinkedIn identifica tre pilastri essenziali che le PMI devono tenere a mente per prosperare in questo nuovo panorama economico. Queste azioni sono decisive per chiunque voglia capitalizzare la crescita PMI italiane AI.

La prima leva è l'investimento mirato nell'AI: usare strumenti che automatizzano le operazioni ripetitive e risolvono problemi concreti, dal recruiting

- alla creazione di contenuti. È necessario sostenere l'upskilling

- interno, promuovendo al contempo competenze umane come la comunicazione efficace e la capacità di adattamento.

Il secondo pilastro riguarda la costruzione di un brand percepito come autentico e credibile: bisogna puntare sulle voci che generano effettiva fiducia – clienti soddisfatti, partner strategici, esperti di settore – per rafforzare la credibilità e il rapporto con le community.





Infine, la terza leva è trasformare le relazioni in un vantaggio competitivo: espandere la propria rete professionale in modo strategico. Le connessioni fidate permettono di prendere decisioni più veloci e meglio informate. Una rete professionale solida significa, in ultima analisi, un business più robusto.

LinkedIn si impegna a supportare i leader delle PMI in questa evoluzione offrendo risorse gratuite tramite LinkedIn Learning, come corsi su:

- Sfruttare l'AI per la crescita delle piccole e medie imprese;

- Costruire un marchio che i vostri clienti ameranno;

- Marketing per le piccole imprese.

Per chi desidera spingersi oltre, strumenti specifici come Premium Company Pages

- consentono alle aziende di raggiungere in modo efficiente nuovi clienti, rafforzare la credibilità del brand e accelerare la crescita dell'attività. Queste pagine, in rapida espansione, hanno mostrato risultati impressionanti, con un aumento di 7,5 volte nell'engagement della pagina e una crescita dei follower

- 6,7 volte più rapida.