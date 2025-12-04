La formula segreta: l’employee experience che trasforma la gestione capitale umano in Italia



Una ricerca condotta da McKinsey ha infatti rivelato un dato cruciale: il settanta percento dei dipendenti crede che un sistema ben strutturato di riscontro e valutazione contribuisca in modo significativo al miglioramento della cultura interna, favorendo un ambiente più aperto, inclusivo e collaborativo. In uno scenario così dinamico, l'importanza dell’employee experience

- diventa strategica per il successo del business. Non significa semplicemente fornire un posto di lavoro, ma costruire un vero e proprio percorso evolutivo che accompagni ogni risorsa dall’inserimento iniziale, l'onboarding, fino allo sviluppo professionale continuo, offrendo la possibilità di progredire in un ambiente stimolante e genuinamente attento al benessere complessivo. Questa focalizzazione sull’employee experience B2B è una leva potentissima per forgiare una cultura aziendale solida, incrementare la motivazione e creare una comunità lavorativa capace di generare innovazione e valore nel lungo periodo. Di employee experience

- e delle più recenti strategie di gestione capitale umano si è discusso diffusamente in occasione dell’edizione autunnale del Richmond Human resources forum.



L'evento, tenutosi recentemente nella città di Rimini, ha messo in contatto i principali professionisti italiani delle risorse umane. Promosso da Richmond Italia, una realtà specializzata nell'organizzazione di forum e iniziative B2B, il forum ha presentato ai partecipanti:

- nuove idee e approcci;

- soluzioni innovative per le sfide del lavoro moderno;

- spunti concreti per approfondire le good practices

- del settore. Siamo convinti del valore intrinseco delle relazioni umane. Per questo chi gestisce tali dinamiche, ovvero i direttori del personale, ha oggi un ruolo decisivo nel successo di ogni impresa, lavorando quotidianamente con la vera ricchezza aziendale: le persone.

Lo ha spiegato Claudio Honegger, amministratore unico di Richmond Italia. Il forum è stato concepito come uno spazio essenziale dove gli HR manager possono incontrare fornitori in grado di semplificare il loro lavoro quotidiano attraverso servizi di qualità, magari avvalendosi anche di processi potenziati dall’AI. Ripensare integralmente la People Value Chain

- significa attrarre e mantenere i talenti chiave attraverso una employee experience B2B evoluta e personalizzata.



Questo include un onboarding su misura, una formazione professionale sostenibile e la creazione di nuovi patti sociali orientati al benessere e all’autonomia delle persone. Integrare metriche intelligenti e plasmare la cultura aziendale sono passi indispensabili per chiunque voglia progettare oggi esperienze di valore per i propri collaboratori.