Eurozona: a ottobre stabilità per il commercio al dettaglio su mese e +1,5% su anno

Questo trend positivo su dodici mesi suggerisce una resilienza della domanda di beni, un elemento chiave per l'impatto macroeconomico settore retail e per le aziende B2B che riforniscono la filiera.
Analizzando i risultati mese su mese all'interno dell'eurozona, si notano dinamiche settoriali miste ad ottobre 2025 rispetto al mese precedente. Il segmento "alimentari, bevande, tabacco" ha registrato una crescita dello 0,3%. Questa è una performance significativa. Il comparto "prodotti non alimentari", invece, ha visto una leggera contrazione dello 0,2%, un dato che merita attenzione per chi gestisce le forniture. Al contempo, i carburanti per autotrazione hanno mostrato un aumento dello 0,3%.
Nella più ampia Unione Europea, le tendenze sono state simili ma leggermente più marcate: gli alimentari, le bevande e il tabacco sono saliti dello 0,4%; i prodotti non alimentari (escluso il carburante) sono scesi dello 0,2%; e i carburanti per autotrazione hanno realizzato la crescita maggiore, attestandosi a +0,5%.
Osservando i risultati per singoli Stati membri, la variabilità è stata notevole, riflettendo le diverse velocità economiche a livello locale.
Tra i Paesi con dati disponibili, gli incrementi mensili più consistenti sono stati registrati in Lussemburgo, che ha segnato un balzo del 3,6%. Seguono l'Estonia (+1,7%) e la Croazia (+1,4%). Al contrario, le flessioni più consistenti si sono riscontrate in Belgio, con un calo dell'1,3%, Austria (-0,6%), Irlanda e Svezia, entrambe a -0,4%. L'Italia non ha fornito dati disponibili per questo specifico periodo. La Germania ha fatto registrare una lieve diminuzione pari a -0,3% e la Francia si è fermata a -0,1%. Questi dati offrono un quadro essenziale per comprendere l'andamento vendite al dettaglio Europa e pianificare la logistica.
Concentrandosi ora sul confronto annuale, le cifre mostrano una traiettoria decisamente positiva per il comparto retail. Nell'eurozona, nell'ottobre 2025 rispetto all'ottobre 2024, tutti i principali settori merceologici hanno registrato una crescita sostenuta: il volume di alimentari, bevande e tabacco è aumentato dello 0,9%; i prodotti non alimentari (escluso il carburante) hanno visto un significativo incremento del 2,1%, un segnale incoraggiante per l'analisi trend prodotti non alimentari UE; e i carburanti per autotrazione sono cresciuti dell'1,8%.
Anche nell'UE i dati annuali sono robusti e confermano una spinta generale verso il consumo. Il volume del commercio al dettaglio è aumentato per gli alimentari, bevande e tabacco dello 0,5%. L'aumento più forte è stato per i prodotti non alimentari, con un +2,4%, evidenziando la ripresa del settore beni durevoli e di consumo non essenziali. I carburanti hanno chiuso con un notevole +2,6%.
A livello nazionale, la crescita annuale del volume totale del commercio al dettaglio ha visto Cipro in testa, con un impressionante aumento del 9,9%. Seguono la Bulgaria (+7,4%) e Malta (+6,2%). All'estremo opposto, alcune nazioni hanno sperimentato una contrazione delle vendite su base annua. Tra queste il Lussemburgo (-0,8%), l'Austria (-0,6%) e il Belgio (-0,1%). Per l'Italia non ci sono dati disponibili per il periodo in esame. La Germania ha chiuso con un +0,9% e la Francia con un +2,1%, confermando una crescita solida nelle due maggiori economie dell'area euro.
L'analisi trend prodotti non alimentari UE conferma che, nonostante le variazioni mensili, la traiettoria di lungo termine rimane favorevole.
