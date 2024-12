Rallentamento nella crescita dei servizi in Cina nell'indice PMI dei servizi





L'espansione del settore dei servizi in Cina ha perso slancio a novembre, secondo l'ultimo PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global. Questo rallentamento, pur non segnalando una contrazione, solleva interrogativi sulle prospettive economiche del paese.

Indice PMI sotto le attese

L’indice PMI dei servizi si è attestato a 51,5 punti a novembre, in calo rispetto ai 52 punti di ottobre. Sebbene il valore rimanga al di sopra della soglia dei 50 punti, che separa la crescita dalla contrazione, il dato ha deluso le previsioni degli analisti, che stimavano un incremento a 52,5 punti.

Questa frenata nella crescita dei servizi potrebbe riflettere la persistente debolezza della domanda interna e le incertezze globali. Un dato positivo emerge però dall’indice composito, che combina i dati del settore manifatturiero e dei servizi. Questo indice è salito a 52,3 punti a novembre, dai 51,8 di ottobre, indicando un miglioramento complessivo dell’attività economica. Ma cosa significa tutto questo per le imprese e i consumatori? Beh, un rallentamento nella crescita dei servizi potrebbe tradursi in minori opportunità di lavoro e in una minore spinta ai consumi.

Ottimismo cauto tra gli operatori del settore

Nonostante il rallentamento, gli operatori del settore dei servizi mantengono un certo ottimismo, grazie soprattutto alle politiche di sostegno del governo. Wang Zhe, economista di Caixin, ha evidenziato come l'indicatore sulle aspettative per l'attività futura sia cresciuto per il secondo mese consecutivo, raggiungendo un massimo da sette mesi.

