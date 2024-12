Prospettive economiche in calo per l'Eurozona: Italia, Francia e Germania frenano tutti i Paesi





L'Ocse rivede al ribasso le previsioni di crescita per l'Eurozona, con Italia, Francia e Germania in particolare che mostrano segnali di rallentamento. Nonostante una crescita globale prevista al 3,3% nel 2025, permangono rischi legati a conflitti e politiche commerciali protezionistiche.

Rallentamento della crescita in Eurozona: le previsioni Ocse

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) ha pubblicato il suo Economic Outlook, presentando previsioni poco incoraggianti per l'Eurozona.

L'Italia, in particolare, vede le sue stime di crescita ridotte a +0,5% per il 2024, +0,9% per il 2025 e +1,2% per il 2026, valori inferiori alle precedenti previsioni e alle stime della Commissione Europea. Anche Francia e Germania subiscono un ribasso, con previsioni rispettivamente di +0,9% e +0,7% per il prossimo anno. La crescita globale, trainata dagli Stati Uniti, dovrebbe comunque raggiungere il 3,3% nel 2025. Non mancano però i rischi al ribasso, legati soprattutto alle tensioni geopolitiche e alle politiche commerciali. I conflitti, in particolare quelli in Medio Oriente, potrebbero mettere a repentaglio le forniture di petrolio, con conseguente aumento dei prezzi e impatto negativo sulla crescita globale. Anche l'aumento delle misure protezionistiche, come i dazi annunciati da Donald Trump, contribuisce ad alimentare l'incertezza e a minacciare il commercio globale.

Il mercato del lavoro, pur mostrando segnali di rallentamento, mantiene tassi di disoccupazione bassi. Tuttavia, le tensioni geopolitiche, le politiche commerciali protezionistiche e i rischi per le forniture di petrolio rappresentano minacce concrete per la crescita globale. Un'escalation dei conflitti in Medio Oriente o un ulteriore aumento dei dazi potrebbero innescare un aumento dell'inflazione, minare la fiducia e frenare la crescita economica, in particolare nei paesi importatori di petrolio.