Oggi Borse europee in rialzo, focus su Francia e dati Usa





Le Borse europee aprono la giornata in territorio positivo, con gli investitori che seguono con attenzione la situazione politica in Francia. Gli indici americani S&P500 e Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi massimi, sostenuti dalle aspettative di una solida economia statunitense, grazie alle politiche della Federal Reserve e al sostegno fiscale previsto dall'amministrazione Trump.

Dati economici Usa e interventi della Fed

L'attenzione degli investitori è rivolta al dato sull'occupazione di novembre calcolato dall'ADP, in previsione del dato ufficiale di venerdì.

Gli analisti stimano la creazione di 177.500 posti di lavoro, un incremento rispetto ad ottobre. Si prevede che la Fed a dicembre procederà con un taglio dei tassi di 25 punti base, una possibilità stimata al 72,5% secondo il FedWatch del Cme Group. In serata è atteso l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell.

Situazione europea e incertezza politica in Francia

In Europa, si attende la pubblicazione degli indici Pmi di novembre per il settore dei servizi, dopo il peggioramento registrato nel settore manifatturiero. L'attenzione è concentrata sul voto del Parlamento francese, che potrebbe sfiduciare il governo di Michel Barnier. Il future sulla Borsa di Parigi segna un lieve ribasso, mentre quello sulla Borsa italiana mantiene le posizioni. Non è tutto rose e fiori.

Piazza Affari e le banche sotto i riflettori

A Piazza Affari, il settore bancario rimane al centro dell'attenzione, con gli investitori che seguono la complessa situazione di Unicredit, BancoBpm e Mps.

Il dollaro è stabile, mentre l'euro è in leggero rialzo. In Francia, il presidente Macron ha invitato i legislatori a evitare un voto che potrebbe rovesciare il governo. E chi se lo aspettava?