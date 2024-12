Investimenti in calo: transizione 5.0 in stallo, è ora di fare qualcosa





L'Italia registra un calo significativo degli investimenti nel terzo trimestre 2024, con un gap di 2,7 miliardi rispetto al 2023. Il rallentamento, il più grave dalla pandemia, è in parte attribuibile alle difficoltà di Transizione 5.0.

Transizione 5.0: un motore ancora spento

Il programma di incentivi Transizione 5.0, pensato per stimolare gli investimenti in innovazione e tecnologie green, stenta a decollare. Nonostante gli oltre sei miliardi di euro stanziati, solo una minima parte, circa 180 milioni, è stata effettivamente prenotata dalle imprese.

Marco Calabrò, capo della Segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ammette la deludente performance del programma, pur evidenziando una recente accelerazione nelle richieste. Il problema è complesso e va affrontato con decisione.

Interventi correttivi in vista

Il MIMIT sta lavorando a una serie di modifiche normative per rilanciare Transizione 5.0. Tra le proposte, un'estensione della scadenza per le installazioni fino ad aprile 2026, la possibilità di cumulare gli incentivi con altre misure e, soprattutto, l'applicazione automatica dell'aliquota minima (al 50%) per la sostituzione di impianti vecchi. Si punta inoltre a semplificare la struttura degli incentivi, riducendo le fasce di investimento e aumentando le aliquote per i pannelli prodotti nell'Unione Europea. Queste modifiche, si spera, potrebbero essere introdotte con la prossima Legge di Bilancio o all'inizio del 2025.

