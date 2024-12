Innovation Bridge: un ponte tra Frosinone e la Silicon Valley





Innovation Bridge, una fondazione del terzo settore, nasce a Frosinone con l'obiettivo ambizioso di creare un ponte tra la tradizione locale e l'innovazione digitale, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale. Ispirandosi al modello della Silicon Valley, la fondazione punta a formare le future generazioni di talenti, dagli studenti ai manager, offrendo opportunità concrete nel mondo del digitale.

Un ecosistema per l'innovazione a Frosinone

L'idea centrale è quella di trasformare Frosinone in un polo di eccellenza tecnologica, sfruttando la presenza di realtà innovative come Humans.



Tech, azienda locale che sviluppa soluzioni digitali per la Silicon Valley. Innovation Bridge si propone di supportare la crescita di start-up attraverso programmi di mentorship e l'attrazione di capitali, creando un vero e proprio ecosistema dell'innovazione. Un ecosistema inclusivo e dinamico dove studenti, imprenditori e professionisti possono collaborare, abbattendo le barriere tecnologiche e generazionali, e perché no, anche quelle mentali, che a volte rappresentano un ostacolo più grande di quanto si pensi.

Unire pubblico e privato per la crescita del territorio

Giancarlo De Leonardo, Presidente e Direttore Generale della Fondazione, sottolinea l'importanza della collaborazione tra esperti del settore, i fondatori di Humans.Tech e il supporto di investitori pubblici e privati per realizzare questa visione. Tra i sostenitori privati figurano Società Gasdotti Italia Spa, Prima Sole Components Spa, Banca Popolare del Cassinate, Zeta Consulting Group srl, Refas srl, Luca Valeri Group srl e Cialone Tour Spa.

Questo sarà solo il primo di una serie di appuntamenti mensili con figure di rilievo internazionale provenienti da aziende come Airbnb, Google ed eBay. Innovation Bridge prevede anche incontri dedicati alle aziende sostenitrici per approfondire casi pratici e favorire il confronto. L'obiettivo è chiaro: promuovere la diffusione della cultura tecnologica e dell’AI, partendo dal territorio di Frosinone per creare un modello di sviluppo replicabile a livello nazionale.