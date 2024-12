Industria italiana in declino: un'analisi del settore manifatturiero





L'industria italiana, in particolare il settore manifatturiero, sta vivendo un periodo di difficoltà, con una produzione ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia e una quota sul PIL in costante diminuzione. Questa situazione rischia di trasformarsi in un declino strutturale, con conseguenze significative sull'occupazione, i salari e l'innovazione.

La crisi del settore manifatturiero

I dati Istat mostrano una flessione costante della produzione industriale. Nel terzo trimestre del 2024, il valore aggiunto del settore, escludendo le costruzioni, è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Ancora più preoccupante è il confronto con il 2019, prima della pandemia: la produzione attuale è inferiore del 2,9%, segno che il settore non ha ancora recuperato completamente. Questo andamento negativo si riflette anche nella quota dell'industria sul PIL, scesa al 18,2% rispetto al 19,9% del 2019. Peggio dell’industria ha fatto solo l'agricoltura, ma il suo peso sul PIL è marginale. Per l'industria, il discorso è diverso, vista la sua importanza strategica per l'economia nazionale.

Il ruolo dell'edilizia e dei servizi

La crescita del settore edile e dei servizi ha finora compensato, almeno in parte, il calo dell'industria, mascherando gli effetti negativi sul piano statistico. L'edilizia, in particolare, ha registrato un'impennata grazie al Superbonus, con una crescita del 44,2% rispetto al 2019. Anche i servizi, soprattutto quelli professionali e nel settore ICT, hanno contribuito alla crescita complessiva del PIL.

È fondamentale, quindi, un intervento deciso per sostenere e rilanciare l'industria italiana, investendo in innovazione, formazione e infrastrutture.