HCOB PMI Terziario Italia: a novembre primo calo dell’attività del 2024





A novembre, l’andamento di crescita del settore terziario italiano del 2024 si è concluso, poiché l’attività economica ha indicato il primo calo in 11 mesi. A fornire segnali evidenti della debolezza della domanda di novembre è stato il forte decremento del flusso di nuovi ordini, che ha segnato il tasso di contrazione più elevato in oltre due anni. Anche il commercio estero ha continuato ad influire negativamente sul volume totale dei nuovi ordini. Nel frattempo, la fiducia è scesa ai minimi in tre mesi, continuando però ad indicare ottimismo.

Allo stesso tempo si è registrata una certa positività nell’occupazione visto che le aziende terziarie italiane hanno aumentato i loro organici, anche se solo marginalmente.



Da 52.4 di ottobre, l’indice principale di questo rapporto, ovvero l'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia è sceso a novembre a 49.2. È la prima volta nell’arco di quest’anno che l’indice PMI si posiziona al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0, terminando quindi una sequenza di crescita dell’attività durata dieci mesi. Il calo è stato tuttavia solo marginale.



Dai dati riportati dalle aziende campione, i minori livelli di attività sono dovuti ad un volume ridotto di ordini ricevuti e al maggiore clima di incertezza che aleggia nel settore.

Clicca per ingrandire l'immagine