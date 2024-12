HCOB PMI Composito Eurozona: a novembre è ancora contrazione





Nel penultimo mese del 2024, l’economia dell’eurozona è scesa nuovamente in contrazione, come mostrano gli ultimi dati dell’indagine HCOB PMI. Dopo essersi stabilizzata ad ottobre, i livelli di attività economica hanno registrato la più rapida diminuzione da gennaio a causa del rinnovato declino della produzione terziaria. Con la riduzione dei nuovi ordini del settore privato per il sesto mese consecutivo e al tasso più rapido nell’arco di quest’anno, l’eurozona mostra chiaramente le condizioni di indebolimento della domanda.

In particolare, si è registrata una forte riduzione delle vendite ai clienti esteri. Anche l’occupazione ha registrato di nuovo un calo, mentre la fiducia è crollata ai minimi in un anno. Allo stesso tempo, i tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita sono saliti ai massimi in tre mesi.

Indice PMI a 48.3

Dopo la lieve ripresa di ottobre che ha registrato 50.0, l’Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell’Eurozona, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, una volta destagionalizzato è di nuovo sceso in zona contrazione nel mese di novembre. L’indice principale, posizionandosi su 48.3, ha nuovamente registrato una contrazione dell’attività economica del settore privato.

2 (massimo in 30 mesi);



- Spagna: 53.2 (minimo in 10 mesi);



- Italia: 47.7 (minimo in 13 mesi);



- Germania: 47.2 (flash 47.3 e minimo in 9 mesi);



- Francia: 45.9 (flash 44.8 e minimo in 10 mesi).