Cyber Week 2024: record di vendite e l'ascesa dell'AI, con 314,9 miliardi a livello mondiale

La Cyber Week 2024 segna un record di 314,9 miliardi di dollari di vendite online globali, trainata dagli acquisti da mobile e dall'influenza crescente dell'intelligenza artificiale.

Boom di vendite nella Cyber Week

Dopo un 2024 caratterizzato da una crescita lenta delle vendite, la Cyber Week ha rappresentato un'occasione imperdibile per i consumatori, desiderosi di approfittare delle offerte. Le vendite online globali hanno raggiunto la cifra record di 314,9 miliardi di dollari, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente.

Il Black Friday si conferma come il giorno clou, con 74,4 miliardi di dollari di vendite, seguito dal Cyber Monday con 49,7 miliardi. Anche in Italia si registra una crescita significativa, con un aumento del 6,2% nelle prime quattro settimane della stagione festiva. Caila Schwartz, Director of Consumer Insights di Salesforce, sottolinea come anche sconti modesti siano stati sufficienti a convincere i consumatori all'acquisto, premiando i retailer che hanno investito in AI e agenti per offrire promozioni e assistenza personalizzate.

L'impatto dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo chiave nella Cyber Week 2024, influenzando 60 miliardi di dollari di vendite globali. Retailer come Saks hanno raddoppiato l'utilizzo dell'AI, inclusi gli agenti, per migliorare l'esperienza d'acquisto. L'AI ha fornito raccomandazioni sui prodotti, offerte mirate e supporto clienti conversazionale, portando ad un aumento del 2% nel tasso di conversione per i retailer che l'hanno implementata.

