Cyber Monday 2024 da record negli USA: spesa online in crescita





Spese folli per il Cyber Monday, con un aumento significativo rispetto all'anno precedente. I consumatori americani hanno speso miliardi, nonostante l'inflazione, grazie a sconti allettanti.

Un successo trainato dagli sconti

Il Cyber Monday si conferma il giorno di shopping online più importante dell'anno, con una crescita delle vendite impressionante. Secondo Adobe Analytics, i consumatori americani hanno speso ben 13,3 miliardi di dollari, un aumento del 7,3% rispetto all'anno precedente. Nonostante le preoccupazioni per l'inflazione, gli sconti offerti durante il periodo festivo hanno spinto i consumatori ad acquistare di più.

Vivek Pandya, analista di Adobe Digital Insights, ha sottolineato come la crescita delle vendite sia stata forte anche durante il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday, con aumenti rispettivamente dell'8,8% e del 10,2% su base annua. Quest'anno, gli sconti anticipati offerti dai rivenditori hanno incoraggiato gli acquisti prima del Cyber Monday, che è diventato una sorta di "ultima chiamata" per le offerte natalizie. Adobe prevede che la spesa per le festività, dal 1° novembre al 31 dicembre, supererà i 240 miliardi di dollari, con un aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente. Un dato rilevante, non c'è che dire.

Mobile e giocattoli al top

Le vendite record del Cyber Monday sono state trainate dagli acquisti da dispositivi mobili, che hanno rappresentato 7,6 miliardi di dollari di spesa. Quest'anno, il 57% delle vendite online è avvenuto tramite smartphone o tablet, rispetto al 33% del 2019, a dimostrazione della crescente popolarità dello shopping mobile.

businesscommunity.it/blog/images/04Dic2024Cyber_Monday_2024_da_record_negli_USA_spesa_online_in_crescita' target='_blank'>

Clicca per ingrandire l'immagine