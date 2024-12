Costi di consegna in aumento: come prepararsi al Black Friday 2025





L'aumento dei costi di consegna, stimato intorno al 25%, rischia di erodere i profitti degli ecommerce durante il Black Friday. nShift, azienda leader nella gestione delle consegne, invita le aziende a pianificare in anticipo per il prossimo anno. Troppe aziende ne hanno sottovalutato l'impatto quest'anno.

L'impatto dei costi di consegna sui profitti

A causa della limitata capacità della catena di fornitura, circa un terzo delle aziende ha registrato un'impennata dei costi di consegna. Molti retailer hanno visto aumentare del 25% le tariffe dei corrieri nel 2023.

Nel Regno Unito, ad esempio, il costo medio di consegna per articolo è passato da 3,50 a 4,37 sterline, con aumenti simili in altri mercati europei. Questo aumento dei costi, seppur non ancora quantificabile con precisione per il Black Friday appena trascorso, rappresenta una minaccia per i margini di profitto delle aziende, che spesso assorbono tali aumenti pur di offrire prezzi competitivi ai clienti.

Le esigenze dei clienti e la scelta delle opzioni di consegna

Nonostante le difficoltà legate ai costi, i clienti continuano a richiedere maggiore flessibilità nelle opzioni di consegna. Il 72% dei consumatori considera la scelta delle opzioni di consegna un fattore importante quando acquista da un nuovo brand. Mattias Gredenhag, CTO di nShift, sottolinea come il Black Friday si basi sull'offerta del miglior prezzo possibile e, di conseguenza, i retailer sono restii ad aumentare i prezzi di spedizione, riducendo così i propri margini di profitto.

Infine, una comunicazione trasparente con i clienti in caso di ritardi è essenziale. Messaggi mirati su app mobile possono non solo informare, ma anche offrire promozioni aggiuntive.

nShift offre una suite di soluzioni che integra la gestione delle consegne con applicazioni rivolte ai clienti, con una rete di oltre 1000 corrieri. Questo permette a retailer e magazzini di gestire l'intero processo di consegna, dalla cassa al reso. Investire in queste soluzioni può rappresentare la chiave per un Black Friday 2025 di successo.