Amundi espande la sua offerta di ETF su Borsa Italiana





Amundi quota quattro nuovi ETF, tre focalizzati sul mercato azionario statunitense e uno sulle azioni globali, offrendo agli investitori maggiore diversificazione e opzioni a basso costo.

Nuove opportunità di investimento con Amundi

Amundi, importante società di gestione del risparmio, ha annunciato la quotazione su Borsa Italiana di quattro nuovi ETF (Exchange Traded Fund). Tre di questi strumenti finanziari sono dedicati al mercato azionario statunitense, mentre il quarto offre un'esposizione globale. Questa mossa strategica riflette la crescente domanda di soluzioni d'investimento diversificate e a basso costo, soprattutto in un contesto di mercato volatile.

Focus sugli Stati Uniti: mega-cap e investimenti ESG

L'interesse degli investitori per gli ETF azionari globali e statunitensi è in costante crescita. Negli ultimi cinque anni, gli ETF UCITS azionari globali hanno registrato una raccolta netta di oltre 210 miliardi di euro, con oltre 64 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Amundi ha colto questa opportunità per offrire agli investitori strumenti specifici per il mercato statunitense, in particolare per chi desidera un'esposizione che vada oltre le mega-cap. L'Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF, con commissioni dello 0,15%, permette di investire in società statunitensi escludendo quelle con capitalizzazione superiore a 200 miliardi di dollari. Per chi è attento alla sostenibilità, l'Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR, con commissioni dello 0,18%, replica l’indice S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, offrendo un'esposizione al mercato statunitense con un focus sui criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).

Benoit Sorel, Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, sottolinea l'impegno di Amundi nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per ogni tipo di investitore. Queste nuove quotazioni rafforzano l'offerta di Amundi su Borsa Italiana, offrendo agli investitori italiani un accesso locale a strumenti d'investimento competitivi.