Amazon sfida OpenAI con nuovi chip e modelli di AI





Il gigante dell'e-commerce investe in intelligenza artificiale con potenti chip e un nuovo modello linguistico, puntando a competere con i leader del settore. Amazon si lancia nella corsa all'AI Amazon sta intensificando i suoi investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale, presentando nuovi chip Trainium2 e un modello linguistico chiamato Nova, che mira a rivaleggiare con i principali competitor come OpenAI. L'azienda di Seattle sta collegando centinaia di migliaia di questi semiconduttori in cluster per potenziare l'addestramento dei grandi modelli linguistici, essenziali per l'AI generativa e altri compiti di machine learning.

Questa mossa aumenterà significativamente la capacità di elaborazione, come affermato durante l'annuale convegno re:Invent.

Andy Jassy, alla sua prima apparizione alla fiera da quando è diventato CEO di Amazon nel 2021, ha presentato i modelli Nova, capaci di generare testo, immagini e video. AWS e la competizione nel cloud Amazon Web Services (AWS), la divisione cloud di Amazon, è il principale fornitore di potenza di calcolo a noleggio e già offre ai suoi clienti modelli di AI sviluppati da altre aziende, come Claude di Anthropic e Llama di Meta.

Con i nuovi chip e il modello Nova, Amazon punta a rafforzare la sua posizione nel mercato dell'AI, offrendo una soluzione completa e competitiva. AWS gestisce molti dei server utilizzati per addestrare applicazioni di intelligenza artificiale, e questa nuova offerta potrebbe attrarre un numero ancora maggiore di clienti.

L'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale è in continua evoluzione, e Amazon si sta posizionando per giocare un ruolo da protagonista.