Amazon Nova: l’AI generativa secondo Amazon





Amazon presenta la sua nuova suite di modelli di intelligenza artificiale generativa, Amazon Nova, durante la conferenza re:Invent 2024. Questa famiglia di modelli promette prestazioni all’avanguardia, scalabilità e costi contenuti per le aziende.

Modelli linguistici: da Micro a Premier

Il cuore di Amazon Nova è costituito da quattro modelli linguistici: Micro, Lite, Pro e Premier. Micro, il più snello, eccelle nell’elaborazione rapida del testo, con un contesto di 128.000 token. Lite aggiunge la capacità di comprendere immagini e video, con un contesto ampliato a 300.000 token.

Pro, il modello più equilibrato, analizza documenti finanziari, codice e contenuti visivi, mantenendo anch’esso un contesto di 300.000 token. Infine, Premier, previsto per il 2025, promette capacità di ragionamento avanzate. Tutti i modelli sono personalizzabili e supportano oltre 200 lingue, incluso l’italiano. Chissà cosa ci riserverà il futuro.

Generazione di immagini con Canvas

Amazon Nova Canvas si inserisce nel panorama dei modelli text-to-image. Permette di creare immagini professionali da testo o altre immagini, offrendo controlli precisi su stile e layout. Attualmente, Canvas funziona solo in inglese, con un limite di 1024 caratteri per prompt, ma Amazon promette future funzionalità di personalizzazione e integra controlli di sicurezza come il watermarking automatico.

Generazione di video con Reel

Amazon Nova Reel si propone come strumento per la creazione di video di alta qualità da testo e immagini, con un controllo dettagliato su stile visivo e ritmo.

Come Canvas, Reel supporta solo l’inglese (limite di 512 caratteri) e integra il watermarking per la sicurezza. I primi esempi mostrano un potenziale paragonabile a Sora di OpenAI. Una vera rivoluzione, che promette di cambiare per sempre il modo in cui creiamo contenuti.