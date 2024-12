Affitti brevi in Italia: un settore che è sempre in crescita, ora una stretta alla regolamentazione





Il mercato degli affitti brevi in Italia è in espansione, generando un impatto significativo sul PIL nazionale e offrendo opportunità di reddito a proprietari e gestori. Ma il settore è anche oggetto di un crescente dibattito sulla regolamentazione e sulle sue implicazioni economiche.

Il panorama degli affitti brevi in Italia

L’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (AIGAB) rappresenta un settore in forte crescita. Con circa 35.000 case gestite e 590 milioni di euro di PIL prodotto, gli affitti brevi rappresentano una realtà economica importante.

Delle 9,6 milioni di seconde case non utilizzate in Italia, solo 640.000 sono inserite nel circuito degli affitti brevi, pari all'1,8% del totale delle abitazioni. Questo dato evidenzia un potenziale di crescita ancora inespresso. Il settore genera un indotto di circa 150.000 persone, coinvolgendo gestori professionali e figure che si occupano di prenotazioni, accoglienza e manutenzione. Nel 2023, il valore delle prenotazioni ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, con un ulteriore indotto di 44 miliardi sul PIL grazie alle spese dei turisti.

Redditività e gestione degli affitti brevi

Per i proprietari, la rendita media derivante dagli affitti brevi nel 2023 è stata di 17.000 euro per immobile, con cifre più elevate nelle grandi città come Milano e Roma. Dopo aver dedotto cedolare secca, utenze, pulizie e commissioni ai portali online, la rendita netta si attesta intorno al 35% dell'incasso.

Queste nuove regole, se da un lato mirano a una maggiore sicurezza e tracciabilità, dall'altro possono rappresentare un onere aggiuntivo per i proprietari e i gestori. La sfida per il futuro è trovare un equilibrio tra la promozione di un settore in crescita e la necessità di una regolamentazione efficace. Ma senti un po', mica male, no? L'Italia, con il suo patrimonio immobiliare e la sua attrattiva turistica, ha un enorme potenziale nel mercato degli affitti brevi. Sfruttare al meglio questo potenziale richiede una visione strategica che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti: proprietari, gestori, turisti e residenti.