HCOB PMI Composito dell’Eurozona e del terziario - Marzo 2024

Analizzando i dati PMI, Dr. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Finalmente buone notizie: il settore terziario dell'eurozona sta gradualmente ritornando ad avanzare, con un'attività che a febbraio si era stabilizzata ed ora a marzo mostra moderati segnali di crescita. È soprattutto incoraggiante che, dopo otto mesi di magra, i nuovi ordini abbiano ricominciato ad aumentare. Ci si aspetta che questa favorevole tendenza persista, alimentata da un rialzo dei salari che supera l'inflazione, innalzando così il potere d'acquisto delle famiglie. I consumatori sono quindi più propensi a mangiar fuori, viaggiare e spendere soldi per altri servizi. Tuttavia, non prevediamo ancora un vero e proprio boom di crescita. Nonostante la temporanea debolezza dell'economia, le aziende terziarie non hanno smesso di assumere. Negli ultimi due mesi, la crescita di posti di lavoro è stata particolarmente elevata ed ha segnalato un alto livello di ottimismo nel settore. Le previsioni economiche future sono difatti di nuovo aumentate, segnando il valore più alto in più di due anni e superando la media di lungo termine. Il settore dei servizi è ancora in grado di trasferire almeno parte del rialzo dei costi sui clienti sotto forma di prezzi di vendita superiori. Tuttavia, il tasso di inflazione di marzo è lievemente rallentato sia per i costi che per le tariffe applicate ai clienti. Questo è un fattore che probabilmente farà piacere alla Banca Centrale Europea. Ciononostante, sulla base di questi dati riteniamo prematuro prevedere una tendenza chiara e, infatti, continuiamo ad aspettarci che i tassi di interesse non verranno ridotti ad aprile ma bensì a giugno."