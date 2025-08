Top Manager Reputation di luglio 2025: Pier Silvio Berlusconi primo

Il mese scorso ha portato un significativo rimescolamento nelle posizioni di vertice, con dinamiche legate ai media e alla politica che hanno avuto un peso notevole. La classifica Top Manager Reputation, curata da Reputation Manager SpA SB, ha visto un volto affermato conquistare per la prima volta la prima posizione, segnando un momento importante per l'influenza dei leader aziendali in Italia. La reputazione di questi manager è cruciale, riflettendo non solo i successi economici ma anche la loro capacità di comunicare e di incidere sul dibattito pubblico. Al vertice, con un punteggio di 85.92, troviamo Pier Silvio Berlusconi. La sua leadership è stata alimentata dalla presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, da dichiarazioni strategiche alla stampa e dagli ottimi ascolti delle reti, in particolare di Canale 5.