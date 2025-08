Mercati in rialzo, ma l'ombra di Donald Trump si allunga sull'economia USA

Un vento di cauto ottimismo ha soffiato lunedì sui mercati azionari, con i futures USA ed Europa che hanno mostrato una modesta risalita. Anche il dollaro ha trovato forza. Ciononostante, non tutto il panorama finanziario ha seguito la stessa scia: il Nikkei in Giappone, per esempio, ha accusato il colpo del forte ribasso di Wall Street del venerdì precedente e il balzo dello yen, mentre il resto dell'Asia ha retto meglio.

La giornata si è aperta con le aspettative sui tassi di interesse della Federal Reserve in fermento. Inizialmente, si prevedevano tagli per sessantacinque punti base entro dicembre, una stima che si è poi assestata a sessanta punti base.