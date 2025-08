La tregua sui dazi tra USA e Unione Europea: l'analisi della BCE sul futuro dell'economia

Dopo ben otto tagli consecutivi, Francoforte ha mantenuto i tassi di interesse al 2%. L'obiettivo è chiaro: valutare con attenzione l'impatto dei nuovi assetti tariffari globali e dei vasti pacchetti fiscali che gli Stati Uniti hanno introdotto. Questo orientamento suggerisce che il mercato ora prezza un possibile allentamento della politica monetaria solo in autunno, spostando in avanti le aspettative di un costo del denaro più favorevole. Il fronte bancario, intanto, regala buone notizie. I recenti stress test condotti dall'EBA, l'Autorità Bancaria Europea, hanno promosso a pieni voti gli istituti italiani. L'esercizio, proiettato al 2025, ha rivelato una solida resilienza: il calo medio del coefficiente CET1, una misura chiave della solidità patrimoniale, si attesta a soli 1,8 punti percentuali nello scenario avverso più severo. Piazza Affari ha subito reagito positivamente, premiando in particolare Mediobanca, MPS, Unicredit e Intesa Sanpaolo, le quali hanno mostrato una notevole capacità di assorbire shock economici.



Non solo il settore bancario brilla, ma anche alcune eccellenze industriali. Campari ha superato ogni aspettativa. L'azienda ha annunciato ricavi a doppia cifra e margini superiori alle attese, spingendo la guidance al rialzo. Questo ha immediatamente premiato il titolo in borsa, con un balzo di oltre l'8%, che lo ha reso la migliore performance del FTSE MIB. L'economia italiana ha mostrato segni di vivacità anche sul fronte dei consumi. Secondo le rilevazioni della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la spesa fuori casa ad agosto ha raggiunto l'impressionante cifra di 9,3 miliardi di euro. Una disaggregazione dei dati rivela che i ristoranti hanno generato 5,4 miliardi, i bar 1,8 miliardi e i consumi vari 2,1 miliardi. Questa "economia delle vacanze" rappresenta quasi mezzo punto percentuale del PIL nazionale e si rivela un pilastro fondamentale per sostenere l'occupazione stagionale. Sul versante delle finanze pubbliche, il Tesoro ha registrato un notevole avanzo di 14,2 miliardi di euro a luglio.



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attribuisce questo saldo positivo ai dividendi delle società partecipate e a un sensibile calo degli interessi sul debito. Questo risultato rafforza i margini di manovra per la prossima NADEF, la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, che delineerà le strategie economiche autunnali del governo. La Banca d'Italia, intanto, ha dato il via a un nuovo sondaggio sul mercato delle abitazioni. L'indagine congiunturale, partita proprio oggi, mira a raccogliere dati e valutazioni dagli operatori del settore riguardo alla domanda, ai prezzi e ai tempi di vendita nel mercato residenziale. Queste informazioni saranno cruciali in vista della prossima legge di bilancio, fornendo un quadro aggiornato e dettagliato del settore immobiliare italiano. Lo scenario economico globale si è confrontato a Boston, dove il meeting CEBRA 2025 ha riunito studiosi e rappresentanti delle banche centrali per discutere i modelli di politica monetaria in regime di dazi e l'emergere delle valute digitali pubbliche.



La presenza della Banca d'Italia in un consesso così rilevante sottolinea l'importanza del contributo italiano nel dibattito sulle nuove sfide della finanza globale. Infine, l'indicatore composito di Bankitalia, l'Ita-Coin di agosto, segnala una moderazione complessiva dell'attività economica. Nondimeno, si osserva una notevole resilienza dei consumi interni durante il trimestre estivo. Lo spread, indicatore chiave della percezione del rischio Italia, si è mantenuto stabile tra 81 e 86 punti base. I rendimenti dei titoli di stato sono in calo, con il BTP a 10 anni che si attesta al 3,44%, a fronte di una domanda sostenuta di titoli rifugio e l'attesa di nuove aste a medio-lungo termine in settimana. Tutto ciò contribuisce a dipingere un quadro economico sfaccettato, fatto di sfide e di inaspettate resilienze, dove le decisioni globali si intrecciano con i dati domestici, delineando il percorso futuro.